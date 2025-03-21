Матимете кілька врожаїв за сезон: ось коли садити щавель навесні
- Щавель можна садити на сонячних ділянках без підтоплень, з легким ґрунтом, і він добре росте навіть при мінімальному догляді.
- Посів щавлю можливий тричі на рік: навесні рано, влітку після збору ранніх культур, і восени до стійких заморозків.
Щавель – це популярний листовий овоч, який можна використовувати і під час приготування салатів, і перших страв. Окрім того, щавель добре консервується та це та зелень, яку можна зібрати вже досить рано.
Чимало садівників та городників вирощують у себе на ділянці щавель – а все через те, що це надзвичайно невибаглива рослина, що не потребує особливого догляду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agromarket.
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Як правильно посадити щавель?
Для щавлю, який швидко росте і розвивається, дуже важливо підібрати правильну ділянку – сонячну, де рано сходить сніг. Найзручніше висаджувати його завжди на високі грядки – так і листя збирати простіше, і доглядати за культурою. Ось ще кілька важливих вимог для вирощування щавлю на городі:
- ділянка має бути без підтоплень;
- ґрунт не має бути важким – суглинок, супісок чи торфовище;
- ґрунт має бути родючим – під час закладання грядок внесіть компост, перегній;
- земля має бути слабокисла.
Щавель може виносити легке затінення, тож ділянка серед плодових дерев для нього цілком підійде. Але зважайте, що у такому місці він виросте пізніше, ніж на сонці. Втім, є і плюс – у такій локації щавель довше збереже свіжість листя. Навіть за умови мінімального догляду отримати урожай соковитої зелені щавлю дуже просто – і це ще одна причина, чому його точно потрібно посадити на ділянці.
Для того, аби щавель ріс найкраще, потрібно не забути й про підживлення – і ми вже розповідали, що закласти навесні в ґрунт, аби все росло, наче на дріжджах.
Час дозрівання щавлю залежить від сорту – ранні, як-от "Смарагдовий король", можна збирати вже за 20 – 30 днів після посіву, а ось середнім сортам потрібно вже 1,5 місяця. За сезон листя можна зрізати кілька разів.
Щавель потрібно садити правильно / Фото Pexels
Коли сіяти щавель?
Сіяти щавель можна тричі на рік – навесні, літом та восени. Влітку радять висівати його в червні-липні, після того, як зберете ранні овочеві культури. Тоді щавель встигає зміцніти, та наступного року дасть потужний та ранній урожай.
А ось навесні його садять якомога раніше – тоді можна буде швидко отримати зелень. Восени ідеальним часом для посіву буде жовтень-листопад – з урахуванням, що до стійких заморозків насіння не має прорости.