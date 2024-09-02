Коли викопувати буряк восени: точна відповідь, яку треба знати

Часто городники люблять засаджувати всю грядку буряками, бо ці коренеплоди добре зберігаються впродовж всієї зими та не втрачають поживних властивостей.

Втім тут важливо розуміти, що добре в погребі зберігається лише той буряк, який правильно зібраний. Фахівці кажуть, що важливо враховувати клімат, погоду та те, яким є ґрунт. Та в основному відштовхуватися треба від сорту, який і визначає час його збирання. На упаковці написаний строк його достигання, тож в той час і варто його буде збирати.

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До прикладу, ранньостиглим червоним бурякам треба 50 – 80 днів з моменту проростання. Їх починають збирати вже з кінця липня.

Середнім сортам треба для достигання 80 – 100 днів, тож збирають їх вже на місяць пізніше – наприкінці серпня. А от пізнім сортам буряка треба вже від 100 до 135 днів для достигання. Найкраще збирати їх у вересні чи жовтні.



Пізній сорт можна викопувати у вересні або жовтні / Фото Pexels

Як зрозуміти, що буряк достиг

Якщо вершечки коренеплоду починають визирати із землі, то це означає, що буряк вже готовий до споживання. Також треба звертати увагу на листя рослини. Якщо воно жовкне й засихає, то це означає, що буряки вже можна збирати.

Як викопувати буряк

Найкраще буряк викопувати в сухий день. Це роблять в сонячну погоду. Деякі городники викопують буряк лопатою, інші ж вилами, бо вони менше пошкоджують коренеплід.

Підкоп під рослину роблять збоку, а бадилля при цьому треба притримувати руками. Далі буряк витягають із землі та ретельно обтрушують. Зібрані плоди розкладають на грядці, щоб вони підсохли, а потім вже прибирають залишки ґрунту й зрізають бадилля. Після цього буряк вже можна складати на зберігання.

Як зберігати зібрані буряки

Спочатку врожай треба відсортувати та відкинути хворі й пошкоджені плоди. Якісні коренеплоди треба скласти в повітропроникні ящики чи сітки й відправити в прохолодне приміщення. Час від часу треба буде перевіряти ящики з буряками на появу паростків.