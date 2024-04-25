Картопля буде розміром в кулак: коли треба її підгортати навесні

Урожай картоплі залежить від багатьох факторів – способу посадження, ґрунту, сорту, удобрювання та боротьбі зі шкідниками. Не менш важливо її вчасно підгорнути, щоб вона добре росла.

Садити картоплю радять в період, коли температура повітря піднімається вище 10 градусів тепла. Городники найчастіше вдаються до саджання з середини квітня до травня. Перед чим треба зорати город та внести органічні добрива.

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Коли треба підгортати картоплю

Посаджену картоплю треба підгортати двічі. Перший раз це треба зробити одразу після посадки, коли стебла досягнуть висоти 20 сантиметрів, а через 10 днів треба провести повторне підгортання. Не рекомендовано це робити в суху погоду.



Картоплю підгортайте двічі / Фото Unsplash

Лайфхаки, щоб виростити рекордний врожай

Досвідчені городники застосовують кілька хитрощей, щоб покращити урожай картоплі. Якщо зробити поперечний надріз на великих бульбах, то це підвищить врожайність картоплі на 15%.

Через 2 – 3 тижні після цвітіння картоплі ламайте стебла на висоті 10 – 15 сантиметрів від землі. Це дозволить поживним речовинам живити кореневу систему.

А от використання скошеної трави, бур'янів як муьчування зменшує випаровування вологи, привертає дощових черв’яків для розпушування ґрунту.

Зверніть увагу на те, що колорадський жук виходить із землі в останніх числах травня та їсть у цей час ніжні листочки. Якщо картоплю висадити у 20-х числах квітня, листки до цього часу перетворяться на кущі, які жуки не захочуть їсти.