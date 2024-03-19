Коли садити кукурудзу в 2024 році за місячним календарем: точні числа та місяць

Кукурудза є однією з найпоширеніших культур у світі. Час для посіву злакової рослини здебільшого залежить від кліматичних умов та типу ґрунту у вашому регіоні. Сіють кукурудзу в період, коли певний період тримається плюсова температура.

Якщо посіяти зерно занадто швидко, то воно може не дозріти, тому дуже важливо дочекатися правильного терміну посадки. Вже тривалий час городники звертаються до посівних календарів, щоб дізнатися, який період є вдалим для саджання кукурудзи.

Зверніть увагу Щоб був добрий урожай: що можна садити після помідорів

Коли садити кукурудзу у 2024 році

У тих регіонах, де ґрунт прогріється до 12°С тепла, кукурудзу вже можна садити всередині весни. У відкритий ґрунт злакові зерна можна садити у квітні. Місячний календар радить садити кукурудзу 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26 квітня.

На розсаду насіння кукурудзи садять на початку травня. У 2024 році згідно з місячним календарем, найсприятливішими днями є 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14 травня.

Вже з середини травня та в червні можна садити кукурудзу у відкритий ґрунт. У травні за місячним календарем це треба зробити 22, 23, 24, 30, 31 травня та 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 червня.



Точний час посіву кукурудзи у 2024 році / Фото Pexels

Як сіяти кукурудзу

Кукурудзу сіють між рядами. Між рослинами треба залишати щонайменше 50 сантиметрів, а ширина міжрядь має становити приблизно 100 сантиметрів.

Спочатку треба викопати посадкові лунки на 7 сантиметрів, заповнити їх водою, дати увібратися та в кожну лунку поставити по 3 насінини. Зверху закрити землею та ще раз полити. Посіви рекомендують накривати плівкою, а вже коли рослина зійде – прибрати укриття. У кожному гнізді треба обрати найсильніший паросток, інші прорідити.