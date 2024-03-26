Коли садити цибулю навесні: правила вирощування, щоб був королівський урожай

26 березня 2024, 06:46
Читать новость на русском

Джерело:

Вікна

Цибуля є доволі корисною для організму людини, оскільки містить чималу кількість корисних речовин. Та попри це, без цибулі просто не може обійтися будь-яка господиня на своїй кухні, тож навесні цибулю висаджують всі разом з іншими овочами.

Городники кажуть, що цибулю можна висаджувати вже до початку квітня чи в квітні. Важливо лише дотримуватися кількох правил, щоб урожай був великим.

Читайте також Основний овоч, який потрібно висадити у березні: не забудьте про нього

Ідеальною температурою для посадки цибулі вважається 10 – 12 градусів тепла. За цей час ґрунт прогріється, тож цибулю вже можна висаджувати.

Підготування ґрунту до посадки

Обирайте ту ділянку, яку добре прогріває сонце та перекопайте. Додайте 5 кілограмів гною чи компосту на 1 квадратний метр. Також ще можете удобрити землю калієм і фосфором. На 1 квадратний метр використовуйте 30 грамів.

Городники люблять звертати увагу на сусідство культур, тож радять саджати цибулю на тій грядці, де росла раніше картопля, помідори чи диня. Не рекомендовано цибулю саджати в одному й тому ж місці кілька років поспіль.

Різні сорти цибулі мають різні строки дозрівання. Для ріпчастої цибулі потрібно 90 – 100 днів, середньостиглої – 100 днів, пізньої – понад 120 днів. Зелена цибуля дозріває від 150 до 210 днів, а фіолетова за 100 – 120 днів.


Виростити великий урожай цибулі можна дуже легко / Фото Pexels

Як посадити цибулю

Зробіть лунки в ґрунті глибиною 2 – 3 сантиметри та на відстані 10 сантиметрів одна від одної. Цибулинки треба не лише встромити в лунки, але й легенько вдавити в землю, щоб вони зафіксувалися.

Тоді зверху треба присипати шаром землі. Вже за тиждень чи максимум за 2 тижні цибуля повинна зійти. Все залежить від погодних умов й температури повітря.

Городники не наполягають на підживлення ґрунту, але якщо бачите, що врожай родить слабо, то можна використати послід чи мінеральні добрива. Не забувайте регулярно поливати цибулю та виривати бур’яни.

Автор: Юлія Турелик