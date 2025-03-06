Коли садити тюльпани, щоб виросли на 8 березня: зверніть увагу на цей нюанс
- Тюльпани потрібно садити восени, найкращий час для посадки – з кінця вересня до кінця жовтня, коли температура ґрунту близько +7 градусів.
- Цибулини слід садити на сонячній, захищеній від вітру ділянці з нейтральним ґрунтом, на глибину 7-12 см залежно від розміру, без використання свіжого гною або мінеральних добрив з хлором.
- Цибулини перед посадкою оглядають, відбраковують пошкоджені, обробляють розчином перманганату калію, після чого садять та поливають, а при мінусовій температурі вкривають мульчею.
Для того, щоб тюльпани виросли на початку весни, їх потрібно садити восени. Усі садівники радять висаджувати цибулини в ґрунт саме в осінню пору. Тюльпани не є вибагливими квітами, тож їх зможуть виростити навіть новачки у квітникарстві.
Фахівці кажуть, що тюльпани краще висаджувати у середині оселі, ближче до зими, пише 24 Канал з посиланням на "Флорист X".
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Коли садити тюльпани восени
Щоб цибулини вкорінилися в ґрунт потрібно чотири тижні, тож запізніла посадка може не забезпечити проростання коріння й навесні тюльпани запізняться з цвітінням або не зацвітуть взагалі. Саме тому цей крок є дуже важливим.
Найкращий термін посадки тюльпанів вважається з кінця вересня до кінця жовтня. Визначати час найкраще не за календарем, а за станом ґрунту та погоди, оскільки кліматичні умови в різних регіонах можуть відрізнятися. Висаджувати цибулини тюльпанів варто тоді, коли температура ще становить +7 градусів тепла.
Садити тюльпани варто на сонячній та захищеній від вітру ділянки з пухким нейтральним ґрунтом. Перед посадкою землю рекомендовано глибоко перекопати. У якості добрива не можна використовувати свіжий гній, оскільки це призведе до опіку коренів та грибкових хвороб. Не можна вносити на ділянку з тюльпанами мінеральні добрива, що містять хлор.
Посаджені тюльпани восени виростуть вже навесні / Фото Pexels
Дрібні цибулини потрібно занурювати на глибину 7 сантиметрів, а великі – на 12 сантиметрів. Перед самою посадкою цибулини треба уважно оглянути та відбракувати хворі й пошкоджені. Саджати потрібно лише щільні цибулини без плям.
У профілактичних цілях перед висадкою цибулини варто потримати 30 хвилин у рожевому розчині перманганату калію. У суху осінь ямки потрібно полити перед посадкою водою.
При посадці цибулину треба опудрити деревною золою й переконатися в тому, що під денцем тюльпана немає утвореної повітряної кишені. Цибулину потрібно злегка втиснути в ґрунт, а тоді присипати піском, сумішшю торфу й перегною. Після посадки поверхню треба утрамбувати й полити.
Далі догляд за цибулинами буде мінімальним. Коли буде взимку мінусова температура, тоді посадку доведеться вкрити мульчею – шаром тирси, торфу, подрібненої кори та соломи завтовшки 3 – 5 сантиметрів.