Коли садити тюльпани, щоб виросли на 8 березня: зверніть увагу на цей нюанс

Для того, щоб тюльпани виросли на початку весни, їх потрібно садити восени. Усі садівники радять висаджувати цибулини в ґрунт саме в осінню пору. Тюльпани не є вибагливими квітами, тож їх зможуть виростити навіть новачки у квітникарстві.

Фахівці кажуть, що тюльпани краще висаджувати у середині оселі, ближче до зими, пише 24 Канал з посиланням на "Флорист X".

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Коли садити тюльпани восени

Щоб цибулини вкорінилися в ґрунт потрібно чотири тижні, тож запізніла посадка може не забезпечити проростання коріння й навесні тюльпани запізняться з цвітінням або не зацвітуть взагалі. Саме тому цей крок є дуже важливим.

Найкращий термін посадки тюльпанів вважається з кінця вересня до кінця жовтня. Визначати час найкраще не за календарем, а за станом ґрунту та погоди, оскільки кліматичні умови в різних регіонах можуть відрізнятися. Висаджувати цибулини тюльпанів варто тоді, коли температура ще становить +7 градусів тепла.

Садити тюльпани варто на сонячній та захищеній від вітру ділянки з пухким нейтральним ґрунтом. Перед посадкою землю рекомендовано глибоко перекопати. У якості добрива не можна використовувати свіжий гній, оскільки це призведе до опіку коренів та грибкових хвороб. Не можна вносити на ділянку з тюльпанами мінеральні добрива, що містять хлор.



Посаджені тюльпани восени виростуть вже навесні / Фото Pexels

Дрібні цибулини потрібно занурювати на глибину 7 сантиметрів, а великі – на 12 сантиметрів. Перед самою посадкою цибулини треба уважно оглянути та відбракувати хворі й пошкоджені. Саджати потрібно лише щільні цибулини без плям.

У профілактичних цілях перед висадкою цибулини варто потримати 30 хвилин у рожевому розчині перманганату калію. У суху осінь ямки потрібно полити перед посадкою водою.

При посадці цибулину треба опудрити деревною золою й переконатися в тому, що під денцем тюльпана немає утвореної повітряної кишені. Цибулину потрібно злегка втиснути в ґрунт, а тоді присипати піском, сумішшю торфу й перегною. Після посадки поверхню треба утрамбувати й полити.

Далі догляд за цибулинами буде мінімальним. Коли буде взимку мінусова температура, тоді посадку доведеться вкрити мульчею – шаром тирси, торфу, подрібненої кори та соломи завтовшки 3 – 5 сантиметрів.