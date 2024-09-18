Треба поспішати: коли збирати цибулю та як зрозуміти, що вона дозріла

Цибулю важливо вчасно зібрати з городу. Якщо це зробити занадто швидко, то вона не вкриється сухими лусочками, які захистять її від грибків та вологи. Пізнє ж збирання призведе до того, що цибуля буде під постійним впливом дощів, а волога сприятиме гниттю.

Збирати цибулю можна вже відтепер, оскільки вересень є ідеальним часом для збору всього урожаю, пишуть Поради 24.

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Коли збирати цибулю восени

Зрозуміти, що цибуля дозріла – досить просто. Зверніть увагу на шийку цибулини, вона має бути сухою. Лушпиння повинно вже добряче вийти над землею, бути висохлим та лущитися, а листочки на цибулі повинні бути жовтими.

Цибуля дозріває через 70 – 80 днів після саджання, однак якщо у вас є пізні сорти, то час збору якраз припадатиме на вересень, хоча ранні сорти дозрівають вже на початку серпня.

Основне, що треба пам’ятати – цибулю слід збирати до осінніх дощів, найкраще це робити в теплий та сонячний день. Якщо проґавите цей момент, то її доведеться довго висушувати на сонці, а ще буде серйозний ризик того, що вона почне гнити та не буде довго зберігатися.



Цибулю треба збирати в сонячний день / Фото Pexels

Найлегше цибулю просто висмикувати із землі, але якщо овочі тягнуться важко, тоді варто скористатися лопатою. Городники не радять бити цибулю об землю, щоб позбавити її від ґрунту, інакше м’якоть отримає пошкодження і цибуля швидше зігниє. Після збирання цибулю треба на деякий час залишити на грядці для підсихання.

Якщо ж деяка цибуля буде пошкоджена, то її не варто кидати у ящик для зберігання. Відкладіть її для того, аби використати у приготуванні найближчим часом.