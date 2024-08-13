Коли час викопувати картоплю: ідеальні дати за місячним календарем

Викопування картоплі – це важливе завдання, яке не варто відкладати надто надовго. Тож якщо ви маєте сумніви щодо найкращих днів для цієї роботи, тоді можна довіритися місячному календарю.

Термін, коли потрібно починати викопувати картоплю, залежить від дуже великої кількості факторів. Це і сорт картоплі, і погода, і час, коли ви її посадили, і певні особливості догляду.

Цікаво Яка їжа робить нас щасливими: список продуктів, про які варто знати

Коли потрібно копати картоплю

Ранні сорти картоплі можна починати викопувати вже на початку липня чи в кінці червня – але тільки для того, щоб відразу ж вживати у їжу. А ось для зберігання її починають збирати дещо пізніше – десь в середині чи кінці липня.

Натомість середньостиглі сорти зазвичай готові для того, щоб їх викопувати, приблизно у кінці серпня – на початку вересня. А ось з пізніми сортами картоплі потрібно зачекати ще більше – в кінці вересня чи у жовтні.

Як визначити, чи пора копати картоплю

Для того, щоб визначити, що час викопувати молоду картоплю, потрібно провести певні розрахунки. Спершу має пройти 15 – 20 днів від цвітіння картоплі, а згодом – ще 3 тижні, якщо картопля недостатньо велика. А ось пізні сорти картоплі копають приблизно через 2,5 – 4 місяці після посадки.



Картоплю потрібно копати у правильний час / Фото Pexels

Найперша ознака, за якою можна визначити, що картопля готова до збору – це бадилля. Якщо воно пожовтіло і висохло, це означає, що плоди вже достигли.

Ось ще кілька ознак: бульби дуже легко відділяються від бадилля, а шкірка бульб товста і не лущиться, а розмір відповідає сортовим характеристикам.

Коли копати картоплю за місячним календарем

Якщо ви хочете звірити садові та городні роботи із фазою Місяця, тоді ось найкращі дати для копання коренеплодів. У серпні це 14 – 20, 25, 29 та 30 числа. А у вересні це 1 – 2, 6 – 11, 15 – 21, 23 – 26 та 29 – 30 вересня.