Викопуємо та зберігаємо картоплю за американським методом: ці поради здатні здивувати

У всіх городників картопля вже посаджена. Залишається лише дочекатися збору врожаю картоплі та поставити її зберігатися на зиму. Американські дачники поділилися кількома лайфхаками, які допоможуть вам у зборі картоплі та навіть розповіли, як її правильно зберігати.

Ранньостигла картопля дозріває вже через 60 – 80 днів після посадки. Середньостиглу картоплю треба збирати через 80 – 100 днів. Картоплю пізнього сорту збирають через 100 – 130 днів, вона може зберігатися 2 – 3 місяці.

Дивіться також Чому помідори треба обробляти борною кислотою: названо головну причину

Коли збирати картоплю

На зрілість картоплі та її готовність до збирання вказують кілька показників. Якщо ви бачите, що рослина починає жовтіти та в’янути – це означає, що час збору врожаю.

Також ви можете розкопати купку та подивитися самостійно. Якщо шкірка легко стирається з картоплі, то їй ще треба дати час дозріти, якщо ж тверда – можете викопувати.



Картоплю треба вміти правильно збирати і зберігати / Фото Pexels

Як зберігати картоплю

Перед тим, як зберігати картоплю, бульби треба розмістити в місце з температурою до 7 – 16 °C та вологістю 85 – 95 % на два тижні. Цей процес сприятиме потовщенню шкірки та загоїть дрібні порізи та вм’ятини. Після цього переберіть картоплю та викиньте зморщені та м’які бульби.

Ніколи не мийте картоплю перед зберіганням, оскільки вона стане вологою, а це призведе до появи цвілі та грибка.

Картоплю на зиму американські городники радять зберігати за температури 3 – 4 °C та вологості 90 – 95%. Якщо температура буде більшою, то бульби зможуть прорости, а якщо ж буде занадто низька, то картопля набуде солодкого смаку.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Важливо не дозволити картоплі перемерзнути. Тримайте її у відкритих коробках чи контейнерах, щоб до бульб надходило повітря.

У підвалах ми часто зберігаємо картоплю разом з мішками яблук чи іншими фруктами, але цього робити не можна, бо вони виділяють газ етилен, який сприяє проростанню картоплі.

Чим небезпечна зелена картопля

Якщо сонячне світло потрапить на бульбу, вона починає зеленіти. Таке може статися навіть під час збору врожаю. Таку картоплю краще викинути, бо вона виділяє токсини та є не зовсім придатною до вживання.