Коли садити півонії восени: не пропустіть ідеальний час

Півонії – це справжні королеви будь-якого саду, і їхнє цвітіння вражає навіть найбільш вибагливих поціновувачів квітів. Та для того, щоб вони потішили вас цвітом, їх потрібно вчасно посадити восени.

Дуже часто можна почути суперечки навіть досвідчених садівників щодо того, чи краще садити півонії восени, чи вже навесні. Втім, все ж вважається, що осіння посадка сприяє тому, що рослини краще приживаються у відкритому ґрунті, пише "Яскрава клумба".

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Коли восени садити півонії?

Посадка гібридів півонії проводиться тоді, коли літня спека вже точно не повернеться, а зимові холоди ще також не настали. Втім, це правило стосується не тільки гібридів, але й трав'янистих півоній, адже восени їх садять приблизно у той самий час – у вересні – жовтні, залежно від регіону.

У південній частині України з висадками рослин потрібно почекати, а ось на півночі затягувати з цим не варто. В трав'янисті види, і гібриди мають непогану стійкість до холоду, і якщо правильно та вчасно їх посадити, можуть прекрасно перенести зиму у відкритому ґрунті.

Та чи можна садити півонії у листопаді? Такий крок буде вже більш ризикованим, адже завжди є ймовірність різкого погіршення погоди, і вся ваша праця може бути зіпсована раптовими заморозками.

Втім, це не значить, що листопадову посадку не практикують. Деякі види півоній можна висаджувати під зиму, і вони чудово перенесуть холоди та почнуть рости рано навесні.



Півонії можна садити восени / Фото Pexels

Що потрібно для осінньої посадки півоній?

Перш за все, потрібно визначитися з правильними сортами півоній: наприклад, осіння посадка деревоподібних півоній вважається не менш популярною, ніж посадка гібридів та решти. Тож тут все залежить від ваших особистих вподобань.

Головне – правильно вибрати ділянку. Це має бути максимально освітлена зона без близького залягання ґрунтових вод, а також півонії мають бути захищені від протягів.