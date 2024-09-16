Час провести обрізку малини: ось як підготувати кущі до зими

Для того, щоб рослина була максимально підготована до зими, вам потрібно наситити її усіма потрібними речовинами, але також і провести правильну обрізку.

Правильна обрізка малини – це дуже важлива частина осіннього догляду за цією рослиною. І якщо ви хочете зібрати хороший урожай наступного сезону, тоді потрібно не забути про увесь догляд – мульчування, полив, обрізка тощо.

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Чим можна обрізати малину

Для того, щоб проводити обрізку ремонтантної та звичайної малини, вам знадобиться добре заточений секатор. І краще віддати його на заточку перед тим, як ви почнете активну роботу, адже він має залишати на малині дуже рівний зріз.

В іншому випадку стійкість рослини до впливу холоду може суттєво знизитися. Окрім того, ви маєте використовувати один інструмент протягом всього зрізування, але не забувати час від часу дезінфікувати його.

Як правильно обрізати малину

Кожну гілку чи пагін, що вже не даватимуть врожаю, потрібно обрізати під корінь, адже інакше є великий шанс, що почнуть утворюватися пеньки. Так ви також можете запобігти появі та поширенню шкідників. Втім, обрізати потрібно і однорічні, і дворічні стебла – останні відрізнятимуться темнішим кольором та відчуватимуться більш сухими на дотик.



Малину потрібно правильно обрізати / Фото Pexels

Ось як обрізати пагони:

Спершу потрібно видалити верхні частини однорічних пагонів, що вже закінчили плодоношення.

Після цього позбудьтеся так само верхівок дворічних пагонів.

Далі потрібно відокремити слабкі пагони, які, скоріш за все, не зможуть пережити зиму.

Всю обрізку потрібно проводити в кінці вересня чи на початку жовтня. Але якщо клімат суворий, а погода – незвично холодна, тоді можна взятися за обрізку і раніше. Ремонтантну малину потрібно також на зиму замульчувати соломою чи іншим матеріалом.