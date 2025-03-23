Коли і як сіяти моркву навесні 2025: урожаю чекати довго не доведеться

Морква – це чудовий коренеплід, що може стати основою і солоних страв, і десертів. Та для того, аби насолодитися урожаєм, потрібно висадити її у вдалий день і місяць.

Посів моркви на розсаду навесні та посів її у відкритий ґрунт – це оманливо простий процес, повідомляє 24 Канал. Потрібно не тільки правильно провести сам посів, але й підібрати ідеальний час, аби рослини швидко зійшли та потішили врожаєм.

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Коли сіяти розсаду моркви навесні?

Починати посадку моркви можна вже в березні – для цього потрібно використовувати контейнери чи горщики з добре дренованим ґрунтом. А ось вже у травні та червні розсаду сміливо пересаджуйте у відкритий ґрунт. Втім, тут також потрібно обрати сорти, що добре переносять заморозки та можуть дати хороший врожай за будь-яких погодних умов.

Перше, що потрібно зробити – це підготувати ґрунт. Перед посівом моркви на городі потрібно розпушити ґрунт та підживити його компостом чи перегноєм. Окрім того, досвідчені городники наголошують і на необхідності підтримувати потрібний рівень вологості ґрунту.

Та для гарного росту моркві потрібні не тільки родючий ґрунт та вода, але й правильне освітлення. Підберіть таку ділянку, на яку постійно потраплятиме сонце. Обов'язково приберіть з землі усі бур'яни, адже вони можуть забирати у моркви вологу та корисні елементи. Сіяти насінинки овоча потрібно на відстані у 20 сантиметрів. Глибина – не більше, ніж півтора – два сантиметри.



Моркву потрібно посадити правильно / Фото Pexels

Коли садити моркву у березні?

Досвідчені городники знають, що під час висівання овочів та інших культур потрібно орієнтуватися на місячний календар – він може підказати вдалі та невдалі дні для різних рослин. Раніше ми вже розповідали, які дні є найбільш вдалими для посадок у березні за місячним календарем.

Але для висіву моркви у контейнери в березні найкраще буде обрати такі дати: 15 – 19, 22 – 24, 31 числа. Ці дні найбільш вдалі, і якщо посадити моркву в цей час, урожаєм овочі потішать вас дуже швидко.