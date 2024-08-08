Коли потрібно збирати перець в серпні: не пропустіть ідеальний час

Визначити стиглість перцю іноді легко, а іноді це дається городникам не так просто. Та все ж зібрати перець вчасно дуже важливо, адже овоч може зіпсуватися.

Дачники чудово знають, що існують сорти овочів, які потрібно повністю зібрати влітку. Та початківці-городники часто знають, як зрозуміти, що перець достиг, тож це може призвести до того, що він згорить на сонці чи зіпсується прямо на кущі.

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Коли перці вже достигають

Найчастіше городники виділяють два види стиглості перцю – технічну та біологічну. Технічна стиглість означає, що перець потрібно вже прибирати з грядок для того, щоб зберігати надалі на зиму. І тоді він ще виглядатиме зеленуватим. Колір може бути темнішим, світлішим, чи навіть зелено-білим. Але дуже рідко на цій стадії овоч стає жовтим.

Але більш звична для людей справжня, біологічна стиглість перцю – тоді він набуває яскравих, зовсім різних кольорів – від жовтого до червоного та помаранчевого.

Коли збирати гострий перець

А ось гострий перець прибирають з грядок тільки після того, як він повністю достигне. Стручки овочу потрібно рвати після того, як вони стануть жовтими, помаранчевими чи червоними.

Зважайте на те, що у гострого перцю також є особливе зберігання, адже в його тканинах містяться гострі пекучі речовини, які й визначають смак перцю. І що більш стиглий плід, то більшої гіркоти він буде набувати. Але через цю гостроту перці майже не схильні до гниття, і якщо ви хочете, аби плоди не були дуже гострими, тоді вам потрібно зняти їх з гілки ще до того, як він повністю достигне.



Гострий перець потрібно вчасно збирати / Фото Pexels

Як зрозуміти, що перець болгарський достиг

Ви вже точно знаєте, що стиглі плоди болгарського перцю дуже погано зберігаються, тож їх потрібно або одразу ж їсти, або переробляти. Та через це радять збирати стручки, які ще перебувають у фазі технічної зрілості. У цей період перець вже матиме потрібну форму й розмір, але ще не набуває кольору. Він може лежати до 2 місяців чи навіть довше.