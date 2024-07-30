На відкритому повітрі проти комарів застосовують спеціальні спреї, які відлякують своїм запахом від одягу та тіла. Втім вдома можна застосувати один з лайфхаків, який вмить позбавить від шкідників та їхніх укусів.

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Ваніль

Аромапалички з ваніллю зможуть відлякати комарів. Якщо ж у вас немає дифузора, то просто кількома краплями ванілі протріть підвіконня та дверні рами. Завдяки цьому простому та дешевому способу, ви забудете про комарів на кілька годин та зможете відчинити вікна й не боятися, що вони залетять у приміщення.

Щільна москітна сітка

Ви точно будете впевнені в тому, що комарі не залетять у приміщення, якщо встановите на вікнах москітні сітки.



Ці лайфхаки допоможуть позбавитися від комарів / Фото Pexels

Електронні патрони

Щоб відлякати комарів, можна встановити спеціальні електричні вставки. Вони наділені особливим запахом, якого дуже не люблять комарі, тож вони будуть триматися подалі від місць їх розміщення.

Ароматичні свічки

Свічки з ароматами є приємними для людей, але аж ніяк не для комарів. Відчувши дратівливий запах, комарі навіть не будуть наближатися в кімнату, де горить свічка.

Природні способи відлякування

Якщо ж ви любите проводити вечірні вечори на вулиці, але боїтеся комарів, то радимо біля садових меблів чи будь-якого іншого вашого місця відпочинку посадити кілька рослин, які відлякують комарів. Це лаванда, м’ята, герань та волошки.