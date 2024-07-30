На открытом воздухе против комаров применяют специальные спреи, которые отпугивают своим запахом от одежды и тела. Впрочем дома можно применить один из лайфхаков, который моментально избавит от вредителей и их укусов.

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Ваниль

Аромапалочки с ванилью смогут отпугнуть комаров. Если же у вас нет диффузора, то просто несколькими каплями ванили протрите подоконники и дверные рамы. Благодаря этому простому и дешевому способу, вы забудете о комарах на несколько часов и сможете открыть окна и не бояться, что они залетят в помещение.

Плотная москитная сетка

Вы точно будете уверены в том, что комары не залетят в помещение, если установите на окнах москитные сетки.

Электронные патроны

Чтобы отпугнуть комаров, можно установить специальные электрические вставки. Они наделены особым запахом, которого очень не любят комары, поэтому они будут держаться подальше от мест их размещения.

Ароматические свечи

Свечи с ароматами являются приятными для людей, но отнюдь не для комаров. Почувствовав раздражающий запах, комары даже не будут приближаться в комнату, где горит свеча.

Естественные способы отпугивания

Если же вы любите проводить вечерние вечера на улице, но боитесь комаров, то советуем возле садовой мебели или любого другого вашего места отдыха посадить несколько растений, которые отпугивают комаров. Это лаванда, мята, герань и васильки.