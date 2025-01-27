Кондиціонер для тканини – це засіб для прання, який призначений для покращення відчуття, текстури й загальної м’якості тканин шляхом нанесення тонкого шару хімічних речовин на волокна під час процесу прання, пише 24 Канал з посиланням на фахівчиню з прибирання Марту Стюарт.

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Це покриття забезпечує тертя між волокнами, через що тканина стає м’якшою й гладшою та дотик.

Плюси та мінуси використання кондиціонера

До плюсів належить підвищена м’якість та гладкість одягу, зменшення електризації й мінімальне морщення тканин. Речі випрані з кондиціонером є приємними та комфортними на дотик.

Мінуси у використанні кондиціонера також є. Пом’якшувач впливає на тканину, бо може з часом позбавити її природних властивостей, таких як вологість чи повітропроникність. З часом залишки пом’якшувача можуть зменшити поглинання тканини й сприяти руйнуванню волокон.



Кондиціонер для одягу має плюси та мінуси / Фото Pexels

Коли не варто використовувати кондиціонер

Пом’якшувач добре підходить для льону, бавовни й тканин з натуральних волокон, втім є певні винятки. Уникати кондиціонера варто під час прання спортивного одягу, рушників чи речей виготовлених з водопоглинаючих тканин. Засіб може знизити їхню ефективність, залишивши після себе плівку, яка перешкоджатиме поглинанню та повітропроникності.

Як використовувати кондиціонер

Пом’якшувач для тканини варто додати під час прання до циклу полоскання пральної машини. Кондиціонер наливають в дозатор для пом’якшувача, який є у пральній машині.