Кондиционер для ткани – это средство для стирки, который предназначен для улучшения ощущения, текстуры и общей мягкости тканей путем нанесения тонкого слоя химических веществ на волокна во время процесса стирки, пишет 24 Канал со ссылкой на специалиста по уборке Марту Стюарт.

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Это покрытие обеспечивает трение между волокнами, из-за чего ткань становится мягче и гладкой на ощупь.

Плюсы и минусы использования кондиционера

К плюсам относится повышенная мягкость и гладкость одежды, уменьшение электризации и минимальное сморщивание тканей. Вещи постиранные с кондиционером являются приятными и комфортными на ощупь.

Минусы в использовании кондиционера также есть. Смягчитель влияет на ткань, потому что может со временем лишить ее естественных свойств, таких как влажность или воздухопроницаемость. Со временем остатки смягчителя могут уменьшить поглощение ткани и способствовать разрушению волокон.



Кондиционер для одежды имеет плюсы и минусы / Фото Pexels

Когда не стоит использовать кондиционер

Смягчитель хорошо подходит для льна, хлопка и тканей из натуральных волокон, впрочем есть определенные исключения. Избегать кондиционера стоит во время стирки спортивной одежды, полотенец или вещей изготовленных из водопоглощающих тканей. Средство может снизить их эффективность, оставив после себя пленку, которая будет препятствовать поглощению и воздухопроницаемости.

Как использовать кондиционер

Смягчитель для ткани стоит добавить во время стирки в цикл полоскания стиральной машины. Кондиционер наливают в дозатор для смягчителя, который есть в стиральной машине.