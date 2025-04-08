Попри наявність корисних елементів, процес розкладання в ґрунті цих матеріалів займає доволі багато часу, тож цього недостатньо для забезпечення рослин поживними речовинами в короткий термін, пише 24 Канал з посиланням на ElegantWoman. Що треба знати про таку органіку на грядках та чим її замінити – читайте далі.

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Яєчна шкаралупа

У шкаралупі багато кальцію, магнію, калію, сірки та інших мінеральних речовин, які б могли бути корисними для рослин. Проблема лише полягає в тому, що шкаралупа повільно розкладається в ґрунті.



Яєчна шкаралупа довго розкладається в ґрунті / Фото Pexels

Щоб забезпечити рослини кальцієм, краще використовувати вапно чи крейду, які швидше поглинаються рослинами. Як альтернативу, подрібнену шкаралупу можна додавати в компост, де вона буде розкладатися з іншими органічними матеріалами, які будуть поступово збагачувати ґрунт.

Картопляне лушпиння

У лушпинні міститься крохмаль, який є важливою поживною речовиною для рослин. Розкладається лушпиння в ґрунті кілька місяців, тому це теж недостатньо для того, щоб рослини наситилися необхідними елементами впродовж вегетаційного періоду. Саме тому краще скористатися мінеральними добривами, які краще поглинаються рослинами.

До речі, ми вже розповідали, коли саме треба садити картоплю – до чи після Великодня, тож відповідь на це питання можете знайти в нашому матеріалі.

Загалом для того, щоб ефективно піджити рослини, рекомендовано використовувати мінеральні добрива. Така органіка як картопляне лушпиння та яєчна шкаралупа хоч і корисні, але потребують багато часу на розкладання й всмоктування поживних речовин рослинами.