Яблука позитивно впливають ледь чи не на кожну частину нашого тіла, а це означає, що хоча б одне яблуко в день корисно з’їдати для підтримки здоров’я.

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У яблуках є багато поживних речовин та клітковини. Цей фрукт має дивовижну користь, тож обов’язково додайте його у свій раціон, адже він принесе вам чимало переваг.

Допомагають схуднути

Яблука забезпечують організм поживними речовинами, які допоможуть у втраті ваги. В Американському журналі клінічного харчування було виявлено, що вживання яблук допомагає знизити апетит. Яблуко втамовує голод, тож ви будете вживати менше калорій.

Покращують здоров’я серця

Дослідження 2019 року, опубліковане в Американському журналі клінічного харчування, довело, що у людей з високим рівнем холестерину він знизився завдяки двом яблукам в день, які вони регулярно вживали.

Яблука також розширюють кровоносні судини, від чого й знижується ризик серцевих захворювань.

Знижують кров’яний тиск

Якщо у вас спостерігаються стрибки з артеріальним тиском, то найпростіший спосіб привести його в норму – їсти яблука.

Дослідження 2020 року, опубліковане в Scientific Reports, довело, що яблука можуть знизити кров'яний тиск.



Яблука корисніші, ніж ви думали / Фото Pexels

Покращують кишківник

Регулярне вживання яблук допоможе збільшити кількість корисних кишкових бактерій.

Захищають здоров’я зубів

Згідно з дослідженням 2018 року, опублікованому в PLoS One, яблука здатні знищити бактерії у роті людини.

Покращують дихання

Якщо ви з’їли щось цибулево-часникове, то спробуйте з’їсти яблуко. Дослідження 2016 року, опубліковане в Журналі харчової науки, зазначає, що вживання яблук знижує кількість ферментів від часнику, які викликають неприємний запах із рота.