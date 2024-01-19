Старіння – це природний процес, якого не варто боятися, незважаючи на те, про що ви можете почути в різноманітній рекламі. Та, звісно, з віком усі хочуть знайти способи виглядати та почуватися якнайкраще, щоб мати енергію, впевненість та усі можливості насолоджуватися повсякденним життям. Докторка медичних наук Ліза Янг розповіла, яка їжа може вам у цьому допомогти.

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Жирна риба

Існує далеко не одна причина, з якої вам варто додати жирну рибу до свого повсякденного раціону, коли ви стаєте старшими. Перш за все, вона багата на корисні жири, наприклад, омега-3, які можуть допомогти вам у збереженні здоров'я серця та мозку, а також здатні знижувати ризики різноманітних захворювань, зокрема і тих, що пов'язані з віком.

Окрім того, продукти, у яких містяться жирні кислоти омега-3, можуть також бути корисними і для вашої шкіри та омолодити її. Завдяки цій речовині ваша шкіра буде більш зволоженою та еластичною, а колір обличчя стане більш молодим та сяючим.

Горіхи та насіння

Можливо, ви вже чули про те, що у ягодах міститься чимало антиоксидантів, а у рибі можна знайти жири. Та обидва ці дуже корисні елементи поєдналися у горіхах, і саме це робить їх такою чудовою закускою.

Антиоксиданти, що містяться і в горіхах, і в насінні, можуть боротися із вільними радикалами, а також запобігають старінню шкіри та знижують ризик хронічних захворювань.

Окрім того, деякі горіхи – наприклад, мигдаль – є хорошим джерелом вітаміну Е, а цей антиоксидант допомагає підтримувати вашу шкіру еластичною та зволоженою.

Листова зелень

Якщо ви додасте до свого раціону шпинат, листову капусту та іншу зелень, ви збагатите своє харчування величезною кількістю поживних речовин. Зокрема, у зелені ви можете знайти вітаміни А, С та К, а також залізо та кальцій.

Ці мінерали можуть бути корисними для здорового старіння – вони підтримують здоров'я шкіри та сприяють виробленню колагену. Також листова зелень корисна для того, щоб захищати шкіру від пошкоджень, що спричинені ультрафіолетовим випромінюванням.



Зелень дуже корисна для шкіри / Фото Pexels

Авокадо

Авокадо не дарма називають суперфудом, адже у ньому міститься чимало потужного антиоксиданту, а саме вітаміну Е, який пов'язаний із здоров'ям шкіри.

Окрім того, можна знайти у цьому продукті і чимало корисних жирів, які можуть зволожувати та живити вашу шкіру.

Помідори

Ці звичайні овочі можуть бути кориснішими, ніж ви собі уявляєте. У помідорах містяться надзвичайно потужні рослинні сполуки, зокрема і лікопін, який і надає помідорам яскравого червоного кольору.

Ця сполука має антиоксидантні властивості та може захищати шкіру від сонячних променів та зменшувати ознаки старіння.

Темний шоколад

Якщо ви полюбляєте солодке, то цей продукт точно для вас. Ймовірно, це найцікавіша їжа з усього списку, адже темний шоколад багатий на природні сполуки, що називаються флавоноїди, та може сприяти вашому здоров'ю.

Темний шоколад може бути корисним у посиленні кровообігу та захисті шкіри від пошкоджень ультрафіолетом. Окрім того, він також може бути корисним для покращення артеріального тиску, здоров'я артерій та зменшення ризику серцево-судинних хвороб.