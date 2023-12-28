Якщо ви шукаєте для себе перекус, то банан – ідеальний фрукт, який містить чимало поживних речовин. Щодня ви можете вживати один банан, але й більша кількість вам також не нашкодить.

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Він також доволі поживний, адже після нього вам певний період не захочеться їсти. Та окрім цього цей тропічний фрукт має низку переваг, які корисно буде дізнатися кожному. Про корисні властивості бананів розповіли дієтологи Емі Гудсон та Лорен Манакер.

Регулюють артеріальний тиск

У дослідженнях йдеться, що банан може допомагати регулювати рівень артеріального тиску, оскільки в ньому міститься багато калію, але мало натрію. Калій – поживна речовина, яка добре підтримує здоров’я серця.

Калій, що міститься в бананах, може бути корисним для здоров'я серця і для тих, хто намагається знизити кров'яний тиск,

– зазначила Емі Гудсон.

Регулюють рівень цукру в крові

У бананів низький глікемічний індекс, а це означає, що вони можуть допомогти регулювати рівень цукру в крові.

Підтримують здоров’я кишківника

Тропічний фрукт може покращии стілець завдяки великій кількості клітковини, яка в них міститься.

Деякі дослідження показують, що вживання бананів двічі на день перед основною їжею може допомогти зменшити здуття живота. Все через вміст калію, який допомагає зменшити затримку рідини в організмі, а також збільшує кількість бактерій, що борються зі здуттям живота в кишківнику.



Що треба знати про користь бананів / Фото Pexels

Підвищують енергію

У банані містяться натуральні цукри – глюкоза, фруктоза та сахароза. Саме вони здатні забезпечити швидкий заряд енергії.

Покращують настрій

Банани наповнені амінокислотою триптофаном, яка допомагає допомагає покращити настрій і зменшити симптоми депресії.

Оптимізують здорову функцію нирок

У бананах міститься калій. Він допомагає регулювати та підтримувати здоровий кров'яний тиск та відіграє важливу роль у підтримці здоров'я нирок. Дослідження показують, що споживання дієтичного калію, який удосталь міститься в бананах, може допомогти знизити ймовірність розвитку хронічного захворювання нирок.