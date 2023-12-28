Якщо ви сумнівалися щодо того, чи корисний оселедець для вашого здоров'я, тепер ви можете відкинути усі побоювання. Ця риба не просто може, а має бути на вашому столі, адже може принести організму чимало переваг. Про деякі з них розповів терапевт та клінічний дієтолог Джош Акс.

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Підтримує здоров'я серця

Ішемічна хвороба серця – це наразі основна причина смерті дорослих людей у США. Її поява, як правило, пов'язана із неправильним харчуванням та небезпечними ліками, які мають сильні негативні побічні ефекти.

На щастя, саме оселедець – це та їжа, яка допоможе вам знизити ризик серцевих хвороб. Через те, що у цьому продукті є полінасичені жирні кислоти, оселедець може бути навіть кращим джерелом білка, ніж червоне м'ясо. Особливо важливо їсти більше риби для людей, які стурбовані ризиками появи серцевих хвороб.

Дослідження також показують, що омега-3 жирні кислоти можуть знизити високий кров'яний тиск, а також зменшити ймовірність серцевого нападу та аритмії.

Діє як протизапальний засіб

В одному з досліджень науковцям вдалося з'ясувати, що люди, які страждають від болю у спині та шиї отримали однакові результати, коли лікували болі ібупрофеном та добавками омега-3.

Тож вживання протизапальних продуктів, зокрема і оселедця, може допомогти зменшити запалення. Це відбувається не тільки через омега-3, але і через селен, що також можна знайти у оселедці.

Захищає психічне здоров'я

Існують деякі наукові докази, які вказують на зв'язок між споживанням омега-3 та зниженням рівня депресії. Одна з причин, чому цей метод лікування почали вивчати – це висока поширеність проблем зі здоров'ям, що пов'язані із прийомом психотропних препаратів.



Оселедець також корисний для здоров'я мозку / Фото Pexels

Важливу роль у запобіганні дисфункції мозку відіграє і вітамін D, який також міститься в оселедці.

Допомагає запобігти віковим захворюванням

Деякі дослідження також показують, що споживання риби і, зокрема, оселедця, може фактично повернути назад втрату скелетної м'язової тканини та навіть сповільнити процес старіння!

Вважається, що і селен, який є в рибі, сприяє довголіттю. Попри те, що це мікроелемент, і споживати його потрібно зовсім небагато, організм регулярно вимиває його, а це вимагає постійного споживання.