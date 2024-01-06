Користь інжиру неймовірна. У цьому фрукті заліза більше, ніж в яблуках, а калію настільки ж багато, як в горіхах. А ще інжир запобігає утворенню тромбів. Інжир корисно вживати всім, хто має проблеми з серцево-судинною системою.

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Детальніше про користь інжиру розповіла дієтолог Тобі Амідор.

Знижує рівень холестерину

Інжир містить корисну дозу розчинної клітковини, а це означає, що вона допомагає знизити рівень шкідливого холестерину.

Допомагає боротися із запаленням

Фрукт містить фітонутрієнти, звичні для нас як поліфеноли та каротиноїди. Вони діють на організм як антиоксиданти та допомагають позбутися вільниз радикалів. Також ці антиоксиданти допомагають боротися із запаленням.



Інжир містить багато поживних речовин / Фото Pexels

Контролює рівень глюкози

Дослідження показали, що фрукт містить у собі абсцизову кислоту, яка забезпечує глюкозу в організмі незалежно від інсуліну.

Містить поживні речовини

В інжирі міститься багато калію, кальцію та заліза. Нашому організмові завжди не вистачає цих трьох компонентів, тому інжир їсти корисно. Інжир також містить магній. Магній, кальцій і калій відіграють важливу роль у здоров'ї серцево-судинної системи.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Як їсти інжир

Вживайте фрукт сирим, запікайте або ж додавайте в салат. Екологічно чистий інжир можна їсти навіть зі шкіркою.