Більшість з нас вже знайомі з тим, що шкірка банана чи кавова гуща добре впливають на ріст рослин, даруючи їм цінне підживлення. Проте, зовсім мало людей знають про те, що звичайне лушпиння від цибулі та часнику також містить багато переваг для рослин.

Добрива забезпечують рослини поживними речовинами, покращують їхній ріст та сприяють кращому розвитку, пише 24 Канал з посиланням на Express. Замість дорогого підживлення, можна скористатися натуральними інгредієнтами.

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Як підживити сад лушпинням цибулі та часнику?

Садівники зазначають, що суміш з лушпиння цибулі та часнику містить велику кількість поживних речовин, тож добре впливає на розвиток рослин. Звичні для нас відходи багаті на калій. Потрібно лушпиння замочити у воді на 2 – 3 дні, а тоді додати до ґрунту.

Таке добриво для рослин захищає їх навіть від ймовірних грибкових хвороб. У складі присутній кальцій, залізо, магній та міль, які допомагають овочам та квітам краще рости. Окрім того, лушпиння можна використовувати як мульчу для захисту ґрунту та додаткового живлення рослин.



Цибулеве лушпиння є хорошим добривом / Фото Pexels

Використання часникового та цибулевого лушпиння є набагато дешевшим за придбання добрива в садовому центрі, а ефективність воно має не гіршу, ніж професійні підживлення.

Втім, для гарного урожаю не можна забувати й про підживлення. І про те, як використовувати попіл на городі, ми вже розповідали раніше – це натуральне добриво вважається одним з найбільш ефективних.

Дачники радять використовувати лише те лушпиння, яке не заражене ніякими хворобами чи шкідниками. Також не варто використовувати лушпиння, яке було оброблене хімікатами.