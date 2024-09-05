Потрібно їсти щодня: чому так важливо вживати моркву та що з неї можна приготувати

Морква є корисним низькокалорійним овочем, яка містить клітковину, багато вітамінів та мінералів. Зараз городники її активно викопують, тому радимо її вживати щодня та ось чому.

Усім нам відомий помаранчевий овоч містить вітаміни А, В3, С, Е, РР, К та багато мінералів: калій, кальцій, йод, фосфор, магній та дуже багато бета-каротину, пишуть Поради 24. Він трансформується в організмі у вітамін А та покращує стан імунної системи, зору та шкіри.

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Користь моркви

На зір також добре впливають антиоксиданти, які знижують ризик дегенерації жовтої плями сітківки ока. Клітковина, яка міститься у моркві покращує обмін речовин.

Що цікаво, більшість медичних видань пишуть, що якщо їсти моркву часто, то вона здатна продовжити життя людини на кілька років. Скільки ж вживати треба моркви щодня? Загалом щоденною нормою для людини вважається одна середня морква.

Їсти моркву корисно навіть при недокрів’ї та авітамінозі. Поживні речовини виводять шкідливі речовини й токсини, очищують кров та допомагають покращити роботу внутрішніх органів.



Морква є корисною та багатою на вітаміни / Фото Pexels

Як їсти моркву та що з неї приготувати

Моркву можна їсти сирою, оскільки таким чином в ній більше зберігається поживних речовин. Можете вживати сирою або ж натирати та додавати до різних страв чи просто пересипати трішки цукром та їсти, як десерт.

Загалом з морквою можна робити що завгодно: варити, смажити, тушкувати, запікати та додавати в різні салати. З моркви можна робити соки, овочеві рагу, плов, випічку, та навіть додавати у млинці чи робити солодощі. Щоб морква добре засвоїлась, її корисно їсти з жирами – сметаною чи авокадо.

Зверніть увагу, що моркву не можна особам з алергією на продукт, при запаленні тонкої кишки, дванадцятипалої кишки, при виразках, гастриті, каменях у нирках та підвищеній кислотності.