Нужно есть каждый день: почему так важно употреблять морковь и что из нее можно приготовить

Морковь является полезным низкокалорийным овощем, который содержит клетчатку, много витаминов и минералов. Сейчас огородники ее активно выкапывают, поэтому советуем ее употреблять ежедневно и вот почему.

Всем нам известный оранжевый овощ содержит витамины А, В3, С, Е, РР, К и много минералов: калий, кальций, йод, фосфор, магний и очень много бета-каротина. Он трансформируется в организме в витамин А и улучшает состояние иммунной системы, зрения и кожи.

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Польза моркови

На зрение также хорошо влияют антиоксиданты, которые снижают риск дегенерации желтого пятна сетчатки глаза. Клетчатка, которая содержится в моркови улучшает обмен веществ.

Что интересно, большинство медицинских изданий пишут, что если есть морковь часто, то она способна продлить жизнь человека на несколько лет. Сколько же употреблять надо моркови ежедневно? В общем ежедневной нормой для человека считается одна средняя морковь.

Есть морковь полезно даже при малокровии и авитаминозе. Питательные вещества выводят вредные вещества и токсины, очищают кровь и помогают улучшить работу внутренних органов.



Морковь является полезной и богатой витаминами / Фото Pexels

Как есть морковь и что из нее приготовить

Морковь можно есть сырой, поскольку таким образом в ней больше сохраняется питательных веществ. Можете употреблять сырой или натирать и добавлять к различным блюдам или просто пересыпать немного сахаром и есть, как десерт.

В общем с морковью можно делать что угодно: варить, жарить, тушить, запекать и добавлять в различные салаты. Из моркови можно делать соки, овощные рагу, плов, выпечку, и даже добавлять в блины или делать сладости. Чтобы морковь хорошо усвоилась, ее полезно есть с жирами – сметаной или авокадо.

Обратите внимание, что морковь нельзя лицам с аллергией на продукт, при воспалении тонкой кишки, двенадцатиперстной кишки, при язвах, гастрите, камнях в почках и повышенной кислотности.