Збільшує цвітіння та прибирає бур'яни: 5 дивовижних застосувань соди на городі

Сода – це кухонний інгредієнт, який можна побачити на кожній кухні. Втім, корисною вона буде не тільки у кулінарії, але й у саду – і ви будете здивовані, скільки всього з нею можна зробити.

Досвідчені городники та садівники вже давно знають, що сода може замінити чимало дорогих засобів для ділянки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, потрібно ще знати, як її правильно використовувати.

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Позбавляє від шкідників

Харчова сода – це ідеальний засіб, аби нарешті позбутися надокучливих комах на городі – наприклад, слимаків та мурах. Якщо просто посипати її на рослини, це створить несприятливе середовище для шкідників, адже сода – це осушувач, що висушить комах з м'яким тілом, а також може порушити роботу травної системи мурах.

Дуже часто мурахи також уникають харчової соди, адже вона заважає їм відшукувати свої сліди за запахом. Ви можете викласти соду тонким шаром навколо основи рослин чи уражених шкідниками ділянок.



Сода допоможе прогнати шкідників / Фото Pexels

Контролює ріст бур'янів

Якщо у вас на газоні та в саду постійно проростають бур'яни, тоді сода – це ідеальний шанс нарешті від них позбутися – адже в ній є досить багато солі, і вона витягує вологу та знищує бур'яни.

Ви можете просто розсипати харчову соду по ділянці, або ж спершу змочити бур'яни, аби забезпечити хороший контакт з порошком під час його нанесення. Також можна змішати харчову соду з водою та розпилити суміш на бур'яни з пульверизатора.

Втім, це далеко не єдиний спосіб позбутися надокучливих бур'янів – про інші варіанти ми вже розповідали раніше.

Запобігає хворобам рослин

Якщо ваші рослини схильні до таких хвороб, як чорна плямистість чи борошниста роса, тоді ви також можете скористатися харчовою содою як фунгіцидом для боротьби з грибковими захворюваннями.

Втім, зважайте, що цей метод є більше профілактикою, ніж лікуванням.

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Збільшує цвітіння

Попри те, що чимало рослин, як-от рододендрони чи азалії, надають перевагу слабкокислому ґрунту, деякі квіти – наприклад, клематиси та форзиції, найкраще ростуть у слабколужному ґрунті. І якщо ви вирощуєте такі рослини, можна підживити ґрунт содою, аби збільшити цвітіння.

Для цього потрібно розчинити столову ложку харчової соди у 2 літрах води та поливати щомісяця рослини.



Содою можна підживити клематиси / Фото Pexels

Чистить садові інструменти

Чисті садові інструменти – це запорука того, що ви не перенесете інфекції та захворювання від однієї рослини до іншої. І сода – це саме те, що вам потрібно, аби як слід їх почистити. Потрібно тільки зробити пасту з води та соди, а тоді використовувати суміш, аби позбутися бруду та іржі на секаторах, сапках та лопатах.