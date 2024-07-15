Дачники вже можуть зривати качани кукурудзи зі свого городу, пишуть Поради 24. Придбати ж кукурудзу можна за 15 – 20 гривень за штуку. Доступна ціна дозволяє купити її кожному, а корисні властивості приємно вразять.

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У кукурудзі міститься багато вітамінів групи B, Е, А, РР, які є корисними для жінок. Вони мають добрий вплив на стан волосся та шкіри й допомагають впоратися з депресією. Кукурудза складається з нерозчинної клітковини та є корисною для підтримання здорової ваги.

Корисні властивості кукурудзи

Калій, який міститься в кукурудзі допомагає знизить рівень артеріального тиску. А ще він підтримує міцні кістки та запобігає утворенню каменів у нирках.

За насичений жовтий колір кукурудзи відповідають сполуки лютеїн та зеаксантин, які позитивно впливають на здоров’я очей та зору. Окрім того, вони допомагають при вікових проблемах пов’язаних із зором.

Вітамін B9, відомий нам всім як фолієва кислота, допомагає підтримувати здоров’я печінки, шкіри та волосся.



Солодка кукурудза містить багато корисних властивостей / Фото Pexels

Що можна приготувати з кукурудзи

З молодої кукурудзи можна приготувати млинці, додавати її в кашу замість ягід, доповнювати нею різноманітні салати чи додавати в закуски. Також можна знайти чимало рецептів супів з кукурудзою чи різноманітних запіканок, втім найчастіше в сезон хочеться з’їсти соковитий качан кукурудзи, посипаний дрібкою солі.

Скільки часу варити солодку кукурудзу

Молоді качани кукурудзи варто варити 20 хвилин в киплячій воді, а потім залишити її ще там на 30 хвилин для того, аби вона повністю дійшла та приготувалася. Стару кукурудзу треба варити вдвічі, а то й втричі довше.