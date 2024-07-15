Дачники уже могут срывать початки кукурузы со своего огорода, пишут Советы 24. Приобрести же кукурузу можно за 15 – 20 гривен за штуку. Доступная цена позволяет купить ее каждому, а полезные свойства приятно удивят.

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В кукурузе содержится много витаминов группы B, Е, А, РР, которые являются полезными для женщин. Они оказывают хорошее влияние на состояние волос и кожи и помогают справиться с депрессией. Кукуруза состоит из нерастворимой клетчатки и полезна для поддержания здорового веса.

Полезные свойства кукурузы

Калий, который содержится в кукурузе помогает снизит уровень артериального давления. А еще он поддерживает крепкие кости и предотвращает образование камней в почках.

За насыщенный желтый цвет кукурузы отвечают соединения лютеин и зеаксантин, которые положительно влияют на здоровье глаз и зрения. Кроме того, они помогают при возрастных проблемах связанных со зрением.

Витамин B9, известный нам всем как фолиевая кислота, помогает поддерживать здоровье печени, кожи и волос.



Сладкая кукуруза содержит много полезных свойств / Фото Pexels

Что можно приготовить из кукурузы

Из молодой кукурузы можно приготовить блины, добавлять ее в кашу вместо ягод, дополнять ею разнообразные салаты или добавлять в закуски. Также можно найти немало рецептов супов с кукурузой или различных запеканок, впрочем чаще всего в сезон хочется съесть сочный початок кукурузы, посыпанный щепоткой соли.

Сколько времени варить сладкую кукурузу

Молодые початки кукурузы стоит варить 20 минут в кипящей воде, а затем оставить ее еще там на 30 минут для того, чтобы она полностью дошла и приготовилась. Старую кукурузу надо варить вдвое, а то и втрое дольше.