Названо найкорисніші сухофрукти: яку вони мають користь для людини

Дієтологи наполегливо рекомендують додавати фрукти в свій раціон. Вони наповнені клітковиною, вітамінами та мінералами. Сухофрукти є теж корисними, важливо лише не зловживати ними.

Сушені фрукти мають більшу концентрацію калорій, але це не означає, що від них треба відмовитися. Дієтологиня Сімон Арунян розповіла про кілька сухофруктів, які можна вживати, оскільки вони нічим не гірші за свіжі фрукти.

Читайте також Ці 12 звичайних продуктів можуть викликати запалення та артрит

Курага

Абрикоси мають високий вміст корисних речовин. Під час сушіння вони втрачають значну частину вітаміну С, однак містять чимало калію та міді, які необхідні для утворення еритроцитів.

Сушені яблука

Засушені яблука не є дуже калорійними, тож ви можете не переживати про фігуру. Загалом, вони здатні забезпечити достатню кількість міді, яка підтримує імунну систему.

Родзинки

Попри свій маленький розмір, родзинки наповнені поживними речовинами. Вони насичені вітамінами, мінералами та клітковиною. Щоправда є значний мінус – вони мають багато цукру та калорій, але якщо їх споживати обережно, то родзинки покращать травлення та рівень заліза.



Родзинки є корисними / Фото Pexels

Чорнослив

Дієтологи радят їсти чорнослив тим, хто помічає проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Чорнослив містить вітамін К, який сприяє формуванню кісткової тканини. Він також багатий вітаміном В6, який підтримує імунну й нервову систему.

Сушені груші

У засушених грушах містяться фітонутрієнти, які добре впливають на здоров’я. Половина склянки сушених груш може покращити травлення та навіть знизити ризик серцевих захворювань.

Сушені банани

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Бананові чіпси – це корисна закуска. Стандартна порція містить незначну частину білка, є хорошим джерелом клітковини, а пів склянки сушених бананів забазпечать вам 16% рекомендованої дози калію.

Купуючи сухофрукти, віддавайте перевагу цілим фруктам, а не нарізаним на кубики. Менша кількість етапів, необхідних під час виробництва, зазвичай означає більше збережених поживних речовин.