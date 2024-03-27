Існує кілька різних видів артриту, і найбільш поширений – це остеоартрит, який часто викликається травмою або зносом суглобів. І деякі фактори можуть погіршити стан вашої імунної системи – зокрема, вік, куріння чи ожиріння.
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Які продукти викликають запалення?
Університет Колорадо у США провів дослідження, і виявилося, що деякі досить звичні продукти можуть викликати запалення. Виявляється, у цьому може бути винна одна з незамінних амінокислот, що відома як триптофан.
Зокрема, ось продукти, що викликають запалення:
- курка;
- індичка;
- червоне м'ясо;
- свинина;
- тофу;
- риба;
- квасоля;
- молоко;
- горіхи;
- насіння;
- вівсянка;
- яйця.
Амінокислота може мати дуже багато застосувань у організмі, зокрема і допомагати у виробництві білків, м'язів, нейромедіаторів та ферментів. Також триптофан пов'язують із покращенням сну.
Тіло не виробляє триптофан, і отримати його можна тільки із раціону. Вчені переконані, що бактерії у нашій травній системі можуть розщеплювати триптофан, що є у їжі, на запальу хімічну речовину. І саме ця хімічна речовина може і стимулювати вашу імунну систему до запалення та артриту.
Деякі з цих продуктів вважаються протизапальними, та все ж науковці пов'язали із ними і кілька запальних реакцій.