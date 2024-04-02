Названы самые полезные сухофрукты: какую они имеют пользу для человека

Диетологи настоятельно рекомендуют добавлять фрукты в свой рацион. Они наполнены клетчаткой, витаминами и минералами. Сухофрукты тоже полезны, важно лишь не злоупотреблять ими.

Сушеные фрукты имеют большую концентрацию калорий, но это не означает, что от них надо отказаться. Диетолог Симон Арунян рассказала о нескольких сухофруктов, которые можно употреблять, поскольку они ничем не хуже свежих фруктов.

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Курага

Абрикосы имеют высокое содержание полезных веществ. Во время сушки они теряют значительную часть витамина С, однако содержат немало калия и меди, которые необходимы для образования эритроцитов.

Сушеные яблоки

Засушенные яблоки не являются очень калорийными, поэтому вы можете не переживать о фигуре. В общем, они способны обеспечить достаточное количество меди, которая поддерживает иммунную систему.

Изюм

Несмотря на свой маленький размер, изюм наполнен питательными веществами. Он насыщен витаминами, минералами и клетчаткой. Правда есть значительный минус – они имеют много сахара и калорий, но если их потреблять осторожно, то изюм улучшит пищеварение и уровень железа.



Изюм является полезным / Фото Pexels

Чернослив

Диетологи советуют есть чернослив тем, кто замечает проблемы с желудочно-кишечным трактом. Чернослив содержит витамин К, который способствует формированию костной ткани. Он также богат витамином В6, который поддерживает иммунную и нервную систему.

Сушеные груши

В засушенных грушах содержатся фитонутриенты, которые хорошо влияют на здоровье. Половина стакана сушеных груш может улучшить пищеварение и даже снизить риск сердечных заболеваний.

Сушеные бананы

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Банановые чипсы – это полезная закуска. Стандартная порция содержит незначительную часть белка, является хорошим источником клетчатки, а полстакана сушеных бананов забазпечать вам 16% рекомендуемой дозы калия.

Покупая сухофрукты, отдавайте предпочтение целым фруктам, а не нарезанным на кубики. Меньшее количество этапов, необходимых во время производства, обычно означает больше сохраненных питательных веществ.