Липень – сезон абрикосів: чому вони такі корисні та що можна з них приготувати

Абрикоси – це смачні та корисні фрукти, тож не можна пропускати можливість насолодитися ними ще й у сезон, коли їх можна придбати на всіх ринках. Купувати ці фрукти точно варто, бо вони містять багато вітамінів та корисних елементів.

Залежно від сорту, абрикоси можуть мати солодкі чи терпкі нотки, пишуть Поради 24. Ціна також може варіюватися, залежно від розмірів, країни та смаку. У липні абрикоси можна придбати від 60 – 75 гривень до 95 гривень за 1 кілограм.

Читайте також Як зберігати персики довше: простий спосіб, щоб вони не псувалися

Влітку їх можна вживати як перекус або додавати в страви чи навіть консервувати на зиму, втім спочатку давайте розберемося з їхньою користю.

Користь абрикосів

В абрикосах містяться вітаміни, флавоноїди та калій, які мають добрий вплив на здоров’я. Якщо флавоноїди зменшують ознаки запалення в організмі, то калій підтримує здоровий артеріальний тиск і серцево-судинну систему.

У свіжих абрикосах містяться вітаміни А, С, Е, цинк, мідь, залізо, фосфор, марганець та магній. Абрикоси позитивно впливають на шкіру, зір та навіть покращують травлення.



Абрикоси не лише смачні, але й корисні / Фото Pexels

Шкіра

В абрикосах міститься вітамін Е та С, антиоксиданти добре впливають на стан шкіри. Вони допомагають захистити шкіру від ультрафіолету, тож знизить ризики зморшків та покращить еластичність. Антиоксидант бета-каротин збереже клітини шкіри від сонячного ураження, а вміст води забезпечить зволоження.

Здоровий зір

Вітамін А та бета-каротин добре підтримують здоров’я очей. У фрукті міститься лютеїн, який захищає сітківку ока та кришталик. Постійно вживаючи абрикоси, ви зможете знизити ризик дегенерації жовтої плями й катаракти.

Покращення травлення

Розчинна клітковина допоможе шлунково-кишковому тракту утримувати достатню кількість води та сприятиме розвитку корисних бактерій. Нерозчинна клітковина також корисна, оскільки допомагає підтримувати здоровий рівень кишкових бактерій.

Що можна приготувати з абрикосів

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Найчастіше абрикоси використовують для приготування варення, але ви це й самі знаєте, тож окрім загальновідомого консервування, радимо додати абрикоси до солодких чи солоних страв. Печіть з абрикосами шарлотку, галету, булочки, пиріг чи кекси.

Якщо ж хочете додати фрукти до солоних страв, то можете віднайти рецепти, де абрикоси додають до курки, роблять з ними овочеве рагу, міксують із зеленню та овочами в салаті чи довершують абрикосом кус-кус.