Виявляється, булгур має значну перевагу серед інших круп, а все тому, що при виробництві булгуру в пшениці залишаються зародки, тож в цій крупі більше поживних речовин і вітамінів в порівнянні з манкою, кус-кусом і багатьма іншими популярними крупами.

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Світлана Фус розповіла, що булгур містить вітаміни групи В (крім 12), К і РР, фолієву кислоту, фосфор, калій, кальцій, залізо, цинк, марганець та магній.

Булгур, як і інші каші, – це вуглеводи, тому кашу краще їсти вранці або вдень, щоб запастися енергією для фізичної та розумової роботи. Важливо не вживати каші ввечері, щоб не набирати вагу. Однак це лише для тих, хто дуже слідкує за фігурою. Насправді ж, дієтологиня каже, що невелика кількість каші не зашкодить.

Я б радила з вечірнього прийому їжі прибрати в першу чергу прості вуглеводи - солодкі фрукти і овочі, сухофрукти, мед, солодощі. Саме їх потрібно вживати в першій половині дня. А ось невелику кількість такої каші, як булгур, з’їсти на вечерю можна,

– додала Світлана Фус.

Також вона додала, що варений булгур перетравлюється повільніше і довше створює відчуття ситості. Спробуйте додавати до булгуру ягоди, фрукти або зелень. Це не лише покращить смак страви, але й наситить її вітамінами.

Традиційною стравою з булгуру є табуле (арабський салат), який складається з холодної вареної крупи із зеленню та свіжих овочів, заправлений лимонним соком і оливковою олією.