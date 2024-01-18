Світлана Фус часто розповідає у своєму інстаграм-блозі, за яким стежить понад 270 тисяч людей, про корисні чи шкідливі продукти, які ми вживаємо. Цього разу дієтологиня вирішила відкрити секрети цінності перлової каші.

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За її словами, крупи мають багато корисних властивостей. Всі вони є корисними, незалежно від того, що ви оберете – ячмінна, вівсяна, пшоняна, гречана тощо.

Користь перлової крупи

Крупи повільно засвоюються в організмі, а це означає, що вони дадуть нам тривале відчуття ситості. До прикладу, перлова крупа має високу харчову цінність.

Ми забуваємо про перловку, бо вона не така популярна, як гречка чи вівсянка, однак також є корисним продуктом.

В основі перлової крупи – ячмінь. Зерно ячменю містить крім клітковини велику кількість білка. Також в ній є великий асортимент мінералів і вітамінів – калій, кальцій, залізо, фосфор, мідь, цинк, селен, вітаміни групи В, РР і Е,

– зазначила Світлана Фус.

Дієтолог зазначила, що перловку називають кашею краси. І не дарма. Вона містить амінокислоту лізин – речовину, необхідну для вироблення колагену. Лізин робить шкіру пружною та запобігає появі зморшок. А от вітаміни А, В і Е в перловці допомагають зберегти здоровими нігті, волосся та шкіру.

Кому не можна їсти перлову крупу

Та попри користь перлової каші, вона має кілька протипоказань. У ній міститься глютен, тому не варто її вживати про целіакії. Крупа може викликати надмірне газоутворення, тож варто зменшити її споживання, якщо відчуваєте проблеми з шлунково-кишковим трактом.

З чим їсти перловку

Каша добре поєднується з м’ясними чи рибними стравами. Перловку готують з м’ясом, грибами, овочами та зеленню. Також з крупи можна приготувати котлети, супи чи ризотто. Перловку навіть додають у фарш для голубців.

Як правильно готувати кашу

Перед тим, як варити кашу, замочіть її попередньо в холодній воді та витримайте приблизно 10-12 годин. Тоді каша швидко звариться та збереже свої корисні властивості. Щоб вона була розсипчастою – додайте рослинну олію.