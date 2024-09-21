Деякі люди збирають багато років бібліотеку з прочитаних книг та не можуть позбутися жодної з них, інші ж вважають за потрібне дати книгам друге життя та звільняють полиці для нових книг, пише "РБК – Україна".

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Віддайте у бібліотеку

Прочитані вами книги, нові чи старі, але в гарному стані, можуть знадобитися комусь іншому. Тому ви можете зібрати свої книги та віддати їх у місцеву бібліотеку чи комісійний магазин.

Скористайтеся буккросингом

Буккросинг допоможе вашим книгам знайти нових власників. Все, що потрібно зробити – це залишити книги в спеціальному боксі. Пошукайте, де саме у вашому місті розташовані бокси, які встановлені спеціально для обміну книжками. Часто віддати свою книгу можна в закладах, на поличках яких знайдуться книги від інших власників.



Старі книги можна віддати іншим / Фото Pexels

Продайте

Отримати гроші за книгу та дати їй друге життя можна завдяки продажу. Розмістити оголошення можна на відомих сайтах, де власники продають прочитані книги значно дешевше за нові.

Віддайте на переробку

Часом буває й таке, що книги залишилися в поганому стані, тож якщо вони непридатні для читання – віддайте на переробку. Також позбутися можете від книг російських авторів, якщо такі у вас є. Переробка старих книг є корисною для планети.

Використовуйте як крафтовий папір

Старі книги можна використовувати як крафтовий папір. Ними можна обгортати посуд, склянки та будь-які інші речі, якщо вдома немає старих газет.