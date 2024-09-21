Некоторые люди собирают много лет библиотеку из прочитанных книг и не могут избавиться ни от одной из них, другие же считают нужным дать книгам вторую жизнь и освобождают полки для новых книг, пишет "РБК – Украина".

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Отдайте в библиотеку

Прочитанные вами книги, новые или старые, но в хорошем состоянии, могут понадобиться кому-то другому. Поэтому вы можете собрать свои книги и отдать их в местную библиотеку или комиссионный магазин.

Воспользуйтесь буккроссингом

Буккроссинг поможет вашим книгам найти новых владельцев. Все, что нужно сделать – это оставить книги в специальном боксе. Поищите, где именно в вашем городе расположены боксы, которые установлены специально для обмена книгами. Часто отдать свою книгу можно в заведениях, на полочках которых найдутся книги от других владельцев.



Старые книги можно отдать другим / Фото Pexels

Продайте

Получить деньги за книгу и дать ей вторую жизнь можно благодаря продаже. Разместить объявление можно на известных сайтах, где владельцы продают прочитанные книги значительно дешевле новых.

Отдайте на переработку

Иногда бывает и такое, что книги остались в плохом состоянии, поэтому если они непригодны для чтения – отдайте на переработку. Также избавиться можете от книг российских авторов, если такие у вас есть. Переработка старых книг является полезной для планеты.

Используйте как крафтовую бумагу

Старые книги можно использовать как крафтовую бумагу. Ими можно обертывать посуду, стаканы и любые другие вещи, если дома нет старых газет.