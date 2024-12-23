Різдвяний павук – це традиційна прикраса, що виготовляється з десятків, а то й сотень солом'яних трубочок, повідомляє 24 Канал. Цих майже невагомих павуків вішають у домі, аби вони відганяли злих духів та забирали негатив із сім'ї. Але де саме припасувати павука, знають не всі.
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Посередині хати
Традиційно павука підвішували до центральної балки хати на довгій волосині з кінського хвоста. Завдяки колообігу повітря з вхідних дверей та печі великий павук разом із прикрасами повертається в різні боки.
До речі, так на павуку навіть проводять ворожіння: під ним потрібно поставити свічку, і через тепло він почне крутитися, а на стінах відбиватимуться тіні. Якщо павук обертається ліворуч – начебто варто чекати голодного року, а якщо праворуч – родина матиме гарний урожай.
Втім, найгіршим знаком вважалося, якщо павук стоїть на місці. На цьому місці павук також приносить удачу в оселю.
Біля вхідних дверей
Вважається, що протягом року павук вбирає у себе негативну енергетику та захищає від злих духів – а де він може зробити це краще, як не біля вхідних дверей, де частіше за усе бувають незнайомці?
Саме з цієї причини павук після різдвяних свят не викидають, а залишають висіти аж на цілий рік. Наступної зими потрібно виготовити ще одного павука, а після цього спалити старого. Спаливши його, ви позбудетеся усього негативу, що накопичили за рік.
Над столом
Павуків, чи дуже схожі на них прикраси, виготовляють і в інших країнах. Наприклад, відомі вони на півночі Європи, передусім у шведів. Їх роблять з очерету та соломи й прикрашають яєчною шкаралупою, шматочками дерева, пташиним пір'ям та пряжею.
Їхня мета – забезпечити гарний урожай наступного року, і тому їх завжди вішають над обіднім столом.
Ось ще кілька вдалих місць для різдвяного павука:
- Біля великого вазона. Так ваш павук органічно поєднається з рослинами та підкреслить і затишок, і екологічність вашої домівки.
- Під карнизом на вікні. Вашим павуком не тільки захоплюватимуться усі, але й він відкидатиме грайливі тіні від сонячного світла.
- У робочому просторі. Над столом для роботи та навчання легкі та плавні рухи павука допоможуть вам розслабитися та налаштуватися на продуктивність.