Чернівецька область надзвичайно багата на мальовничі краєвиди та різноманітні архітектурні пам'ятки. І Поради 24 підготували перелік місць, які точно варто відвідати.

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Урочище Лужки

Розташоване воно на заповідній території Вижницького національного природного парку. Тут можна побачити неймовірні скелі з вертикальним відшаруванням порід. Можна біля урочища і прогулятися, і влаштувати пікнік – неподалік є кілька надзвичайно вдалих для цього галявин.



Урочище Лужки / Фото "Дримба"

А у долині на берегах струмка розташоване джерело мінеральних вод рідкісного хімічного складу. Таких джерел на всю Європу нараховують всього три.

Буковинські водоспади

Каскад цих водоспадів розташований на гірській річці Смугарів. Унікальність заказника полягає в тому, що на його території в межах всього трьох кілометрів ви знайдете цілих сім досить великих водоспадів.

Але точно потрібно відвідати найбільш відомі: Великий Гук, Верхній Гук, Середній Гук, а також Ворота, Ковбер та Сич.



Буковинські водоспади / Фото "Карпатіум"

Перевал Шурдин

Перевал Шурдин – це найбільш високогірний автомобільний перевал в Україні. Він розташований на висоті 1173 метри, і з нього відкривається приголомшливо красивий вид на Карпати. Він проходить через карпатський хребет Ракова, між Берегометом та Селятином.

Печера Попелюшка

Чи знали ви, що у Чернівецькій області є понад 130 майже невідомих печер? А печера Попелюшка займає третє місце у світі серед гіпсових печер! Щоправда, дістатися до неї буде непросто, і зробити це можна тільки зі сторони Молдови, адже розташований об'єкт у прикордонній Мамалигівській громаді.

Шишкові горби

Це – один з туристичних магнітів Чернівецької області, хоч і не дуже добре відомий. Всього 100 кілометрів від Чернівців – і ви можете насолодитися неймовірними видами скелястих берегів Дністра.

Вапнякові скелі Товтрового пасма мають у висоті 15 – 20 метрів, і три з них навіть мають назви – Дід, Баба та Онучка.