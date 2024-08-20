Черновицкая область чрезвычайно богата живописными пейзажами и разнообразными архитектурными памятниками. І Porady 24 подготовили перечень мест, которые точно стоит посетить.

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Урочище Лужки

Расположено оно на заповедной территории Вижницкого национального природного парка. Здесь можно увидеть невероятные скалы с вертикальным отслоением пород. Можно возле урочища и прогуляться, и устроить пикник – неподалеку есть несколько чрезвычайно удачных для этого лужаек.



Урочище Лужки / Фото "Дрымба"

А в долине на берегах ручья расположен источник минеральных вод редкого химического состава. Таких источников на всю Европу насчитывают всего три.

Буковинские водопады

Каскад этих водопадов расположен на горной реке Смугаров. Уникальность заказника заключается в том, что на его территории в пределах всего трех километров вы найдете целых семь довольно крупных водопадов.

Но точно нужно посетить наиболее известные: Большой Гук, Верхний Гук, Средний Гук, а также Ворота, Ковбер и Сыч.



Буковинские водопады / Фото "Карпатиум"

Перевал Шурдин

Перевал Шурдин – это самый высокогорный автомобильный перевал в Украине. Он расположен на высоте 1173 метра, и с него открывается потрясающе красивый вид на Карпаты. Он проходит через карпатский хребет Ракова, между Берегометом и Селятином.

Пещера Золушка

Знали ли вы, что в Черновицкой области есть более 130 почти неизвестных пещер? А пещера Золушка занимает третье место в мире среди гипсовых пещер! Правда, добраться до нее будет непросто, и сделать это можно только со стороны Молдовы, ведь расположен объект в приграничной Мамалыговской общине.

Шишковые холмы

Это – один из туристических магнитов Черновицкой области, хоть и не очень хорошо известен. Всего 100 километров от Черновцов – и вы можете насладиться невероятными видами скалистых берегов Днестра.

Известняковые скалы Товтровой гряды имеют в высоте 15 – 20 метров, и три из них даже имеют названия – Дед, Баба и Внучка.