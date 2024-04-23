Подорожі – це настільки чудово, що, спробувавши один раз, від них вже просто неможливо відмовитися! Та вам зовсім не потрібно мандрувати надто далеко, щоб побачити цікаві міста – адже в Україні можна знайти чимало незабутніх вражень та цікавих місць для поїздок. Добіркою міст, які потрібно відвідати у квітні, діляться Поради 24.

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Чернівці

Можливо, це місто не стоїть першим пунктом у вашому плані подорожей, проте його неодмінно потрібно відвідати принаймні раз. Воно напрочуд красиве та може похвалитися вишуканою архітектурою та затишними, практично камерними вулицями.

Ну і як можна забути про візитівку Чернівців – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Можна дуже легко уявити, як у цій будівлі знімають фільми про Гаррі Поттера, адже будівля і справді вражає своїм виглядом.

Втім, цікаве місто не тільки цим – точно варто відвідати також гору Цецино – найвищу точку міста із ідеальним видом на нього, а також музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської. А якщо ви готові виїхати у область, не забудьте відвідати село Лужани – там навесні розквітають тисячі прекрасних тюльпанів.

Кам'янець-Подільський

Можливо, це одне з найбільш атмосферних міст України. Тут збереглося напрочуд багато пам'яток історії, тож можна вважати, що ви побуваєте у суцільному музеї під відкритим небом.

Окрім того, можете відвідати і "знімальний майданчик" – адже у місцевій фортеці знімали безліч історичних фільмів. Можна знайти у Кам'янець-Подільську і найстаріший в Україні міст під назвою Турецький.



У Кам'янець-Подільську є на що подивитися / Фото Відвідай

Ужгород

Квітень – це найкращий час для відвідин Ужгорода – перш за все, через численні сакури, що розквітають на його вулицях. Втім, насолодитися там можна не тільки японською вишнею, але і тисячолітньою історією. Обов'язково варто відвідати Ужгородський замок, з внутрішнього подвір'я якого відкривається чудова панорама на місто.

Не забудьте і про ботанічний сад, який можна сміливо назвати окрасою Ужгорода. Там представлені унікальні види флори, що зібрані з усього світу – чого варті тільки 120 видів троянд!

Канів

Певно, чимало українців чули про Тарасову гору, але ось бували там точно не всі. Втім, це місце і місто точно варті того, щоб їх відвідати. Для того, щоб потрапити до меморіального комплексу, що розташований на горі, вам потрібно подолати 339 сходинок.

Звісно, це може бути непросто, але сходження точно того варте. Біля підніжжя пам'ятника Шевченку відкриється просто-таки приголомшливий вид на Дніпро.

Умань

Щороку до міста приїздять тисячі туристів, і щонайменше 500 000 з них – для того, щоб відвідати Софіївку. Це справді дивовижне місце, де можна насолодитися і красою природи, і творінням людських рук.

Софіївка займає 179,2 гектара, тож для того, щоб пройти її повністю, потрібно виділити цілий день. Тут можна побачити близько 3300 видів дерев та кущів, але на цьому все не закінчується! Парк відомий також і озерами, водоспадами, гротами та оригінальними альтанками і скульптурами.