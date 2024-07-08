Сучасні пральні машинки передбачають використання не тільки порошку для прання, але й спеціального гелю, і вибір залежить тільки від ваших уподобань та типу речей, які вам потрібно випрати.

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Розібратися з пральним порошком набагато простіше, адже тут вибір тільки за тим, скільки його взяти та куди закинути: в контейнер чи прямо в барабан. Втім, питання про те, куди заливати гель для прання, залишається актуальним.

Чи можна заливати гель у відсік для порошку

Якщо ви думаєте, чи можна просто залити гель замість порошку у відповідний відсік, то фахівці не виключають, що робити так можна. Особливо важливо це для людей, які мають пральні машинки, в яких немає окремого відсіку для гелю. Втім, гель можна також додавати й безпосередньо на речі, які ви хочете випрати, або ж у барабан пральної машини.



Пральна машина працює / Фото Pexels

Для чого потрібні три відділення у пральній машині

Попри те, що пральні машини щороку стають все більш технологічними, вони все ще залишаються досить універсальними та простими у використанні. І практично усі машинки мають спеціальне відділення для порошку, яке розділене на кілька відсіків, що розташовані паралельно.

Також там є різні контейнери для рідких мийних засобів. Зазвичай виробники поміщають прямо на контейнер спеціальну інструкцію з використання гелю, тож вам потрібно тільки вивчити її уважно.