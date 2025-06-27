Посадіть ці квіти у червні, і вони цвістимуть вже цього літа

Червень – це час, коли чимало садівників вже насолоджуються цвітінням на своєму квітнику. Та якщо ви тільки зараз замислилися про посадку квітів – не біда. Є чимало сортів, які можна посадити влітку, і вже за місяць отримати квіти.

Посадка квітів у перший місяць літа – це не тільки ідеальний спосіб прикрасити ділянку, але й можливість насолодитися цвітінням вже цього року, повідомляє 24 Канал. Тож оберіть правильні види рослин – і клумба потішить яскравими кольорами вже зовсім скоро!

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Чорнобривці

З однорічних рослин ці сонячні, яскраві квіти – це справжній подарунок для садівників. Вони не тільки неймовірно виглядають на клумбі, але й невибагливі в догляді, а червоно-жовті та багряні суцвіття з'являються вже за 6 – 8 тижнів після посіву.

Окрім того, не всі знають, навіщо потрібно садити чорнобривці на городі – вони можуть не тільки прикрасити ділянку, але й відлякати шкідників та збагатити ґрунт.



Чорнобривці можна посіяти у червні / Фото Pexels

Петунія

Ця квітка – це справжня королева клумб та балконів, і вона до того ж вражає різноманіттям кольорів та форм. Якщо ви посадите розсаду у червні, цвітіння можна очікувати вже в серпні. Головне – забезпечити рослині регулярний полив та підживлення. А для того, аби цвітіння не припинялося та залишалося пишним, відцвілі бутони потрібно зрізати.



Петунії швидко ростуть / Фото Pexels

Цинія

Махрові суцвіття циній з'являються вже в серпні та тримаються аж до самих заморозків, якщо висадити їх прямо зараз. Цинії – це рослини, що дуже люблять сонце та регулярний полив. Втім, з водою все ж варто бути обережними, адже перезволоження може призвести до хвороб та навіть загибелі квітів.

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Цинія може зацвісти наприкінці літа / Фото Pexels

Волошки

Ці красиві синьо-фіолетові квіти можна сіяти прямо зараз, і до морозів вони потішать вас своїм цвітінням. Головне – підібрати для них добре дренований ґрунт.



Волошки дуже гарно цвітуть / Фото Pexels

Лаванда вузьколиста



Лаванда може зацвісти у серпні / Фото Pexels

Зазвичай багаторічні рослини тішать своїм цвітінням тільки на другий рік після посадки, та якщо посадити їх у червні, є ймовірність, що вони зацвітуть ще цього сезону. Лаванда може зацвісти у серпні, якщо посадити її на сонячній ділянці у добре дренованому ґрунті.