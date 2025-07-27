Коли влітку обрізати малину: це миттєво збільшить урожай

Малина – це надзвичайно популярна ягідна рослина. І вона може порадувати смачними плодами, але тільки за умови правильного догляду.

Догляд за малиною не припиняється, коли вона припиняє давати плоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Сад й город". Тому проведення літньої обрізки – це обов'язковий захід, який досвідчені садівники ніколи не пропускають.

Цікаво Отримайте щедрий урожай аґрусу: одна дія, яку робить 80% одеських садівників

Навіщо обрізати малину влітку?

Літня обрізка малини – це не просто примха городників, а справді важлива дія, яка може дати несподіваний результат на ваш врожай. Ось кілька основних причин, з яких вам варто обрізати малину влітку:

Покращення якості ягід . Обрізка покращує провітрювання кущів, а це знижує рівень різних захворювань та допоможе ягодам краще та швидше визрівати.

. Обрізка покращує провітрювання кущів, а це знижує рівень різних захворювань та допоможе ягодам краще та швидше визрівати. Збільшення врожайності . Правильна обрізка стимулює зростання нових плодоносних пагонів, а так ви можете збільшити кількість ягід в себе на грядці.

. Правильна обрізка стимулює зростання нових плодоносних пагонів, а так ви можете збільшити кількість ягід в себе на грядці. Продовження плодоношення. Завдяки літній обрізці ви можете отримати ще один урожай наприкінці літа чи на початку осені.



Влітку малина потребує обрізки / Фото Pexels

Як обрізати малину?

Існують два основні види кущів малини – літньостигла та ремонтантна. Важливо вміти їх розрізняти, адже перша плодоносить на дворічних гілках, а ремонтантна – і на дворічних, і на однорічних. Тож методи обрізки будуть відрізнятися залежно від виду.

До слова, раніше ми вже розповідали, як правильно зберігати малину, аби вона довго не псувалася.

Літньостигла малина

Після того, як малина вже відплодоносить, дворічні гілки вже не приносять урожай, і їх потрібно видаляти. Отож, під час літньої обрізки потрібно видалити пагони, що відплодоносили, під корінь. Так ви звільните місце для нових пагонів та покращите циркуляцію повітря у кущі.

Прорідіть молоді пагони та прищепіть верхівки.

До речі, знайти інвентар за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, добрива і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Ремонтантна малина

Ремонтантна малина може плодоносити двічі за сезон – на однорічних пагонах в серпні та на дворічних пагонах на початку літа. Тож коли ви проводите літню обрізку, потрібно видалити всі пагони, що відплодоносили, а тоді залишити тільки 5 – 7 сильних однорічних пагонів на кущ. Так ягоди будуть краще розвиватися та стигнути.

Також потрібно прищепити верхівки – таким чином ви стимулюєте ріст бічних пагонів, а це сприятиме більшій кількості ягід на кущі.