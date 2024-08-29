Чимало людей переконані в тому, що Місяць впливає на все живе на планеті, а отже, дуже важливо звірятися з вдалими та небезпечними днями для різноманітних процедур, пишуть Поради 24.

До теми Коли у вересні 2024 варто змінити зачіску, а в які дні – не можна: місячний календар стрижок

Місячний календар краси на вересень 2024

Мабуть, кожна дівчина звертала увагу на те, що є деякі дні, коли манікюр добре носиться, нігті не ламаються, а брови після фарбування не змиваються тривалий період. Буває все з точністю до навпаки. Вже через кілька днів після походу в салон нігті тріскають, ламаються, а від фарбування брів не залишається й сліду.

Все це залежить від фаз Місяця та днів, у які ви робили конкретні процедури. Враховуючи місячний календар на вересень, радим вам підібрати для себе сприятливі дні для косметичних процедур на вересень.



Названо найкращі дні для косметичних процедур / Фото Pexels

Фази Місяця у вересні 2024 року

Спадний Місяць : 1 – 2 вересня, 19 – 30 вересня;

: 1 – 2 вересня, 19 – 30 вересня; Молодик : 3 вересня;

: 3 вересня; Зростаючий Місяць : 4 – 17 вересня;

: 4 – 17 вересня; Повня: 18 вересня.

Коли робити косметичні процедури у вересні

Якщо стригти та фарбувати волосся в правильний час, то це зробить його структуру міцнішою та здоровішою. Окрім того, астрологи кажуть, що стрижка в правильний день навіть впливає на успіх, впевненість, покращення настрою та здоров’я.

Згідно з місячним календарем, у вересні є кілька днів, які найкраще підходять для фарбування та стрижки волосся.

Фарбування волосся : 1, 3, 6, 12, 14 вересня;

: 1, 3, 6, 12, 14 вересня; Стрижка волосся: 7, 9, 12, 18, 20, 22, 24, 27 вересня.

Щоб бути впевненими в тому, що манікюр та педикюр будуть довго носитися, а нігті не будуть ламатися, радимо записуватися в салон на процедури в такі дні: 2, 4, 7, 15, 17, 19, 22, 30 вересня.

А от несприятливими днями для манікюру вважаються 3, 5, 8, 16 вересня. Всі інші дні залишаються нейтральними.

Пам’ятайте, що будь-які епіляції та депіляції варто проходити після завершення критичних днів, щоб не відчувати сильний біль під час процедури. Тому першочергово звертайте увагу на цей момент, а тоді вже дивіться до фаз місяця. Для шугарингу чи електродепіляції підходять такі дні: 1 – 3, 3 – 7, 10 – 16, 22 – 27 вересня.

Записуватися до стоматолога найкраще у Зростаючий Місяць – від 4 по 17 вересня, а от до косметолога можете йти у всі дні, крім 1 – 2 вересня, 19 – 30 вересня.