Чимало людей переконані в тому, що Місяць впливає на все живе на планеті, а отже, дуже важливо звірятися з вдалими та небезпечними днями для різноманітних процедур, пишуть Поради 24.

До теми Коли у вересні 2024 варто змінити зачіску, а в які дні – не можна: місячний календар стрижок

Місячний календар краси на вересень 2024

Мабуть, кожна дівчина звертала увагу на те, що є деякі дні, коли манікюр добре носиться, нігті не ламаються, а брови після фарбування не змиваються тривалий період. Буває все з точністю до навпаки. Вже через кілька днів після походу в салон нігті тріскають, ламаються, а від фарбування брів не залишається й сліду.

Все це залежить від фаз Місяця та днів, у які ви робили конкретні процедури. Враховуючи місячний календар на вересень, радим вам підібрати для себе сприятливі дні для косметичних процедур на вересень.

Названо найкращі дні для косметичних процедур
Названо найкращі дні для косметичних процедур / Фото Pexels

Фази Місяця у вересні 2024 року

  • Спадний Місяць: 1 – 2 вересня, 19 – 30 вересня;
  • Молодик: 3 вересня;
  • Зростаючий Місяць: 4 – 17 вересня;
  • Повня: 18 вересня.

Коли робити косметичні процедури у вересні

Якщо стригти та фарбувати волосся в правильний час, то це зробить його структуру міцнішою та здоровішою. Окрім того, астрологи кажуть, що стрижка в правильний день навіть впливає на успіх, впевненість, покращення настрою та здоров’я.

Згідно з місячним календарем, у вересні є кілька днів, які найкраще підходять для фарбування та стрижки волосся.

  • Фарбування волосся: 1, 3, 6, 12, 14 вересня;
  • Стрижка волосся: 7, 9, 12, 18, 20, 22, 24, 27 вересня.

Щоб бути впевненими в тому, що манікюр та педикюр будуть довго носитися, а нігті не будуть ламатися, радимо записуватися в салон на процедури в такі дні: 2, 4, 7, 15, 17, 19, 22, 30 вересня.

А от несприятливими днями для манікюру вважаються 3, 5, 8, 16 вересня. Всі інші дні залишаються нейтральними.

Пам’ятайте, що будь-які епіляції та депіляції варто проходити після завершення критичних днів, щоб не відчувати сильний біль під час процедури. Тому першочергово звертайте увагу на цей момент, а тоді вже дивіться до фаз місяця. Для шугарингу чи електродепіляції підходять такі дні: 1 – 3, 3 – 7, 10 – 16, 22 – 27 вересня.

Записуватися до стоматолога найкраще у Зростаючий Місяць – від 4 по 17 вересня, а от до косметолога можете йти у всі дні, крім 1 – 2 вересня, 19 – 30 вересня.