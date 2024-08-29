Многие убеждены в том, что Луна влияет на все живое на планете, а значит, очень важно сверяться с удачными и опасными днями для различных процедур, пишут Советы 24.

К теме Когда в сентябре 2024 года стоит изменить прическу, а в какие дни– нельзя: лунный календарь стрижек

Лунный календарь красоты на сентябрь 2024

Видимо, каждая девушка обращала внимание на то, что есть некоторые дни, когда маникюр хорошо носится, ногти не ломаются, а брови после окрашивания не смываются продолжительный период. Бывает все с точностью до наоборот. Уже через несколько дней после похода в салон ногти трещат., ломаются, а от окрашивания бровей не остается и следа.

Все это зависит от фаз Луны и дней, в которые вы совершали конкретные процедуры. Учитывая лунный календарь на сентябрь, советуем вам подобрать для себя благоприятные дни для косметических процедур на сентябрь.



Названы лучшие дни для косметических процедур / Фото Pexels

Фазы Луны в сентябре 2024 года

Нисходящая Луна : 1– 2 сентября, 19– 30 сентября;

: 1– 2 сентября, 19– 30 сентября; Молодой человек : 3 сентября;

: 3 сентября; Растущая Луна : 4– 17 сентября;

: 4– 17 сентября; Полнолуние: 18 сентября.

Когда делать косметические процедуры в сентябре

Если стричь и красить волосы в правильное время, это сделает его структуру более крепкой и здоровой. Кроме того, астрологи говорят, что стрижка в правильный день даже влияет на успех, уверенность, улучшение настроения и здоровья.

Согласно лунному календарю, в сентябре есть несколько дней, которые лучше всего подходят для окрашивания и стрижки волос.

Покраска волос : 1, 3, 6, 12, 14 сентября;

: 1, 3, 6, 12, 14 сентября; Стрижка волос : 7, 9, 12, 18, 20, 22, 24, 27 сентября.

Чтобы быть уверенными в том, что маникюр и педикюр будут долго носиться, а ногти не будут ломаться, советуем записываться в салон на процедуры в следующие дни: 2, 4, 7, 15, 17, 19, 22, 30 сентября.

А вот неблагоприятными днями для маникюра считаются 3, 5, 8, 16 сентября. Все остальные дни остаются нейтральными.

Помните, что любые эпиляции и депиляции следует проходить после завершения критических дней, чтобы не чувствовать сильной боли во время процедуры. Поэтому в первую очередь обращайте внимание на этот момент, а потом уже смотрите до фаз луны. Для шугаринга или электродепиляции подходят следующие дни: 1– 3, 3– 7, 10– 16, 22– 27 сентября.

Записываться к стоматологу лучшее в Растущая Луна– с 4 по 17 сентября, а вот к косметологу можете идти во все дни, кроме 1– 2 сентября, 19– 30 сентября.