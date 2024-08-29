Многие убеждены в том, что Луна влияет на все живое на планете, а значит, очень важно сверяться с удачными и опасными днями для различных процедур, пишут Советы 24.

К теме Когда в сентябре 2024 года стоит изменить прическу, а в какие дни– нельзя: лунный календарь стрижек

Лунный календарь красоты на сентябрь 2024

Видимо, каждая девушка обращала внимание на то, что есть некоторые дни, когда маникюр хорошо носится, ногти не ломаются, а брови после окрашивания не смываются продолжительный период. Бывает все с точностью до наоборот. Уже через несколько дней после похода в салон ногти трещат., ломаются, а от окрашивания бровей не остается и следа.

Все это зависит от фаз Луны и дней, в которые вы совершали конкретные процедуры. Учитывая лунный календарь на сентябрь, советуем вам подобрать для себя благоприятные дни для косметических процедур на сентябрь.

Названы лучшие дни для косметических процедур
Названы лучшие дни для косметических процедур / Фото Pexels

Фазы Луны в сентябре 2024 года

  • Нисходящая Луна : 1– 2 сентября, 19– 30 сентября;
  • Молодой человек : 3 сентября;
  • Растущая Луна : 4– 17 сентября;
  • Полнолуние: 18 сентября.

Когда делать косметические процедуры в сентябре

Если стричь и красить волосы в правильное время, это сделает его структуру более крепкой и здоровой. Кроме того, астрологи говорят, что стрижка в правильный день даже влияет на успех, уверенность, улучшение настроения и здоровья.

Согласно лунному календарю, в сентябре есть несколько дней, которые лучше всего подходят для окрашивания и стрижки волос.

  • Покраска волос : 1, 3, 6, 12, 14 сентября;
  • Стрижка волос : 7, 9, 12, 18, 20, 22, 24, 27 сентября.

Чтобы быть уверенными в том, что маникюр и педикюр будут долго носиться, а ногти не будут ломаться, советуем записываться в салон на процедуры в следующие дни: 2, 4, 7, 15, 17, 19, 22, 30 сентября.

А вот неблагоприятными днями для маникюра считаются 3, 5, 8, 16 сентября. Все остальные дни остаются нейтральными.

Помните, что любые эпиляции и депиляции следует проходить после завершения критических дней, чтобы не чувствовать сильной боли во время процедуры. Поэтому в первую очередь обращайте внимание на этот момент, а потом уже смотрите до фаз луны. Для шугаринга или электродепиляции подходят следующие дни: 1– 3, 3– 7, 10– 16, 22– 27 сентября.

Записываться к стоматологу лучшее в Растущая Луна– с 4 по 17 сентября, а вот к косметологу можете идти во все дни, кроме 1– 2 сентября, 19– 30 сентября.