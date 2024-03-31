Найкращі дати в квітні 2024 року, що принесуть успіх: не пропустіть їх
Другий місяць весни у 2024 році може здивувати вас кількома явищами. Зокрема, в момент молодика Місяць максимально наблизиться до землі, і через це він стане "супермісяцем". Варто очікувати і на сонячне затемнення наприкінці квітня. Та деякі дати квітня можуть бути особливо успішними чи неуспішними.
Всі події в космосі, за переконаннями астрологів, можуть серйозно позначатися на людях. І внаслідок цього у квітні будуть деякі дуже сприятливі та небезпечні дні. Коли саме – читайте у матеріалі Поради 24.
Цікаво Місячний календар стрижок на квітень 2024: у які дні не можна стригти волосся
|1 квітня
|Спадаючий місяць
|22 день
|2 квітня
|Третя чверть
|23 день
|3 квітня
|Спадаючий місяць
|24 день
|4 квітня
|Спадаючий місяць
|25 день
|5 квітня
|Спадаючий місяць
|26 день
|6 квітня
|Спадаючий місяць
|27 день
|7 квітня
|Спадаючий місяць
|28 день
|8 квітня
|Спадаючий місяць
|29 день
|9 квітня
|Новий Місяць
|1 день
|10 квітня
|Зростаючий місяць
|2 день
|11 квітня
|Зростаючий місяць
|3 день
|12 квітня
|Зростаючий місяць
|4 день
|13 квітня
|Зростаючий місяць
|5 день
|14 квітня
|Зростаючий місяць
|6 день
|15 квітня
|Зростаючий місяць
|7 день
|16 квітня
|Перша чверть
|8 день
|17 квітня
|Перша чверть
|9 день
|18 квітня
|Зростаючий місяць
|10 день
|19 квітня
|Зростаючий місяць
|11 день
|20 квітня
|Зростаючий місяць
|12 день
|21 квітня
|Третя чверть
|13 день
|22 квітня
|Зростаючий місяць
|14 день
|23 квітня
|Зростаючий місяць
|15 день
|24 квітня
|Повний Місяць
|16 день
|25 квітня
|Спадаючий місяць
|17 день
|26 квітня
|Спадаючий місяць
|18 день
|27 квітня
|Спадаючий місяць
|19 день
|28 квітня
|Спадаючий місяць
|20 день
|29 квітня
|Спадаючий місяць
|21 день
|30 квітня
|Спадаючий місяць
|22 день
Фази місяця в квітні та їх вплив на людину
Місячний цикл насправді коротший, ніж календарний місяць. Від одного молодика до наступного проходить всього 29 з половиною дня, і в цей період можна помітити сприятливі і несприятливі дні – все в залежності від тої фази, у які перебуває супутник Землі, Місяць.
Молодик. Перша місячна фаза символізує перезапуск та початок, а цей час буде найкращим для планування. Втім, починати безпосередньо роботу у цей період точно не варто.
Перша чверть Місяця. Цей період підходить для того, щоб якраз починати робити те, що ви запланували раніше.
Повня. В цей час Місяць перебуває на піку, і ви можете відчувати сильні емоції та навіть ставати імпульсивними. В цей час потрібно остерігатися необдуманих вчинків, і загалом ця фаза місяця вважається не надто сприятливою.
Остання чверть місяця. Це гарний період для того, щоб підбити підсумки, проаналізувати події та вчинки. Також у цей період ви можете зануритися в себе та подумати над тим, щоб позбутися усього непотрібного.
У квітні ці фази розподіляться так:
- спадання Місяця – 1 – 7, 25 – 30 квітня;
- зростання Місяця – 9 – 23 квітня;
- повня – 24 квітня.
Сонячне затемнення також відбудеться у день повні – з 18:43 до 23:52 за київським часом.
Які є сприятливі та несприятливі дні:
Набільш сприятливими днями у квітні можна вважати 4, 11 та 25 числа. Натомість несприятливими будуть 8 та 24 квітня. Всі інші дні можна вважати нейтральними.
Також астрологи розраховують сприятливі дні для різноманітних починань:
- робота – 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30;
- весілля – 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30;
- похід до стоматолога – 1, 2, 3, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30;
- подорожі – 1, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28