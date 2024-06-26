Остерігайтеся цих 5 небезпечних днів: місячний календар на липень

Астрологи переконані, що події у космосі впливають й на людей, тож на рух планет та супутників потрібно звертати пильну увагу. І внаслідок цього в липні на нас очікує кілька дуже вдалих та небезпечних днів. Коли саме вони настануть – читайте у матеріалі Поради 24.

Цікаво Час для ідеальної фотосесії: де в Україні подивитися на лавандові поля

Як фази Місяця в липні впливають на людину

Насправді місячний цикл дещо коротший, ніж календарний місяць, і від одного молодика до наступного проходить всього 29 днів. І якраз цей Молодик й символізує початок усього, є прекрасною можливістю розпочати нові справи та починання. Не варто боятися у цей час братися за амбітні проєкти та складні завдання.

У Першу чверть місяця ви можете бути максимально продуктивними – вам варто використати цей час для того, щоб спробувати виконати все, що ви запланували раніше. Не відкладайте справи на потім – навряд чи ви знайдете для них час кращий. А ось на Повню планувати важливі справи не варто. В цей час люди можуть відчувати сильні, мінливі емоції і приймати далеко не найкращі рішення. Цей час краще присвятити відпочинку та не братися ні за що серйозне.

Натомість Остання чверть місяця підходить для того, щоб підбити підсумки місяця, проаналізувати свій моральний стан, відпочити та зарядитися на подальшу роботу.

Які є вдалі і небезпечні дні у липні

Найбільш сприятливими днями у липні є 4, 5 та 12 липня – у ці дні вам вдасться все, що ви задумаєте, тож не варто їх пропускати.

Натомість несприятливих дат є аж п'ять, і їх варто остерігатися – 1, 2, 28, 29, 30 липня.