Остерігайтеся цих 5 небезпечних днів: місячний календар на липень
На самопочуття людини та її удачу можуть впливати астрономічні тіла, зокрема і Місяць. І для того, щоб дізнатися, які дні у прийдешньому місяці вдалими, а коли не варто планувати нічого важливого, варто зазирнути у календар.
Астрологи переконані, що події у космосі впливають й на людей, тож на рух планет та супутників потрібно звертати пильну увагу. І внаслідок цього в липні на нас очікує кілька дуже вдалих та небезпечних днів. Коли саме вони настануть – читайте у матеріалі Поради 24.
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|1 липня
|Спадаючий місяць
|24 день
|2 липня
|Спадаючий місяць
|25 день
|3 липня
|Згасаючий місяць
|26 день
|4 липня
|Згасаючий місяць
|27 день
|5 липня
|Згасаючий місяць
|28 день
|6 липня
|Новий місяць
|29 день
|7 липня
|Зростаючий місяць
|0 день
|8 липня
|Зростаючий місяць
|1 день
|9 липня
|Зростаючий місяць
|2 день
|10 липня
|Зростаючий місяць
|3 день
|11 липня
|Зростаючий місяць
|4 день
|12 липня
|Зростаючий місяць
|5 день
|13 липня
|Зростаючий місяць
|6 день
|14 липня
|Перша чверть
|7 день
|15 липня
|Зростаючий місяць
|8 день
|16 липня
|Зростаючий місяць
|9 день
|17 липня
|Зростаючий місяць
|10 день
|18 липня
|Зростаючий місяць
|11 день
|19 липня
|Зростаючий місяць
|12 день
|20 липня
|Зростаючий місяць
|13 день
|21 липня
|Повний місяць
|14 день
|22 липня
|Спадаючий місяць
|15 день
|23 липня
|Спадаючий місяць
|16 день
|24 липня
|Спадаючий місяць
|17 день
|25 липня
|Спадаючий місяць
|18 день
|26 липня
|Спадаючий місяць
|19 день
|27 липня
|Спадаючий місяць
|20 день
|28 липня
|Спадаючий місяць
|21 день
|29 липня
|Остання чверть
|22 день
|30 липня
|Спадаючий місяць
|23 день
|31 липня
|Спадаючий місяць
|24 день
Як фази Місяця в липні впливають на людину
Насправді місячний цикл дещо коротший, ніж календарний місяць, і від одного молодика до наступного проходить всього 29 днів. І якраз цей Молодик й символізує початок усього, є прекрасною можливістю розпочати нові справи та починання. Не варто боятися у цей час братися за амбітні проєкти та складні завдання.
У Першу чверть місяця ви можете бути максимально продуктивними – вам варто використати цей час для того, щоб спробувати виконати все, що ви запланували раніше. Не відкладайте справи на потім – навряд чи ви знайдете для них час кращий. А ось на Повню планувати важливі справи не варто. В цей час люди можуть відчувати сильні, мінливі емоції і приймати далеко не найкращі рішення. Цей час краще присвятити відпочинку та не братися ні за що серйозне.
Натомість Остання чверть місяця підходить для того, щоб підбити підсумки місяця, проаналізувати свій моральний стан, відпочити та зарядитися на подальшу роботу.
Які є вдалі і небезпечні дні у липні
Найбільш сприятливими днями у липні є 4, 5 та 12 липня – у ці дні вам вдасться все, що ви задумаєте, тож не варто їх пропускати.
Натомість несприятливих дат є аж п'ять, і їх варто остерігатися – 1, 2, 28, 29, 30 липня.