Коли садити огірки на город за місячним календарем: ідеальні дати
- Найбільш сприятливі дати для посадки огірків у квітні: 28 та 29 числа, у травні: 1 – 3, 6 – 11, 25 – 26, 29 та 30 числа.
- Для успішного посіву огірків потрібно, щоб ґрунт прогрівся до 15 градусів, і не було заморозків вночі.
- Народні прикмети радять садити огірки на Юріїв день (23 квітня) або орієнтуватися на цвітіння кульбаб та яблунь.
Посадка огірків – це відповідальне завдання, поспішати з яким точно не варто. Якщо перенести їх на город надто рано, розсада може просто загинути.
Огірки – це дуже популярна культура, яку можна зустріти практично на будь-якому городі. Та для того, аби вони добре проросли, потрібно звертати увагу на час посадки, повідомляє 24 Канал. І досвідчені городники для цього спостерігають не тільки за змінами у погоді, але й за місячним календарем.
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Коли садити огірки за місячним календарем?
Чимало садівників та городників під час планування робіт звертаються до порад місячного календаря – він може вказати на найбільш сприятливі дати для посіву, а також застерегти від небезпечних.
До речі, раніше ми вже розповідали, який найбільш сприятливий час для посадки квасолі. З її посівом також поспішати не варто.
Вірять, що найбільш сприятливим часом для посадки огірків, як культури, що росте над землею, є фаза Місяця, що зростає. І у квітні найбільш сприятливими датами для посадки огірків у відкритий ґрунт вважається 28 та 29 числа. Бажано проводити усі роботи з самого ранку.
Натомість у травні варто садити огірки 1 – 3, 6 – 11, 25 – 26, 29 та 30 числа.
Огірки радять садити за місячним календарем / Фото Pexels
Коли можна садити огірки у відкритий ґрунт?
З посівом на ділянку огірків поспішати не варто – орієнтуйтеся на погоду, аби не втратити усі сходи. Спершу земля має прогрітися принаймні до 15 градусів, а вночі вже не має бути різких стрибків температури, і тим паче заморозків.
Якщо на глибині 10 сантиметрів ґрунт вже прогрівся, тоді можна садити огірки, і сходи з'являться вже за 10 – 15 днів. Народні прикмети натомість стверджують, що найкраще садити огірки на Юріїв день, тобто 23 квітня. Також радять орієнтуватися на масове цвітіння кульбаб та появу пелюсток на цвіті яблунь.