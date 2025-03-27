Найкращі дні для посіву овочів: повний місячний календар на квітень

У квітні розпочинається гаряча пора саджання овочів у відкритий ґрунт. Для того, щоб урожай був хорошим, а всі овочі добре вродили, варто звернутися до посівного календаря на квітень.

Середина весни – ідеальна пора для посадки та догляду за рослинами, тому для того, щоб забезпечити їхній ріст та отримати хороший урожай, пише 24 Канал. Дачники часто звертаються до місячного календаря, який допомагає обрати ідеальні дні для посади.

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За місячним календарем на квітень 2025 року циклічна фаза Місяця буде проходити ось в такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 12 квітня, 29 – 30 квітня;

: 1 – 12 квітня, 29 – 30 квітня; Повня – 13 квітня;

– 13 квітня; Спадний Місяць : 14 – 27 квітня;

: 14 – 27 квітня; Молодик – 28 квітня.

Враховуючи фази Місяця, треба запам’ятати, що коли він перебуває в Молодику, то краще утриматися від будь-яких городніх робіт. Активно висівати культури можна коли Місяць є зростаючим. Посадка розсади чи насіння в ці дні призведе до того, що зелень, овочі та квіти будуть активно рости й тягнутися вгору.



Посівний календар на квітень / Фото Pexels

У Повню краще теж обмежитися від будь-яких робіт на городі. Коли Місяць спадний, то рекомендовано займатися дрібними справами – прополювати бур’яни чи боротися зі шкідниками.

Коли сіяти рослини у квітні 2025 року?

Помідори, огірки та перець – 4, 6 8, 17, 24, 25 квітня;

Цибуля, часник – 1, 4, 6, 9, 10, 11, 15 квітня;

Капуста (цвітна, броколі, пекінська) – 19, 24, 25, 29 квітня;

Баклажани, кабачки, гарбуз – 6, 17, 24, 25 квітня;

Картопля – 16, 17, 19, 29 квітня;

Горох, боби, квасоля – 3, 6, 8, 10 квітня;

Редиска, морква, буряк – 11, 15, 19, 29, 30 квітня;

Зелень – 2, 4, 7, 10, 12 квітня.

Окрім посадки овочів, у квітні треба доглядати за кущами та деревами. Обрізання проводять на спадний Місяць, а підживлювати рослини можна з 15 по 19 квітня.